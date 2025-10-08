Elma Saiz ve la citación de Sánchez en el Senado un "intento desesperado" del PP por vincularle con la corrupción

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha tachado la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado de un "intento injustificado y desesperado" del Partido Popular por vincularle con casos de corrupción que "no existen".

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios antes de asistir a un acto organizado por SpainNAB, tras el anuncio de este miércoles del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de citar en octubre a Sánchez a la comisión del 'caso Koldo' en la Cámara Alta.

"Estamos viendo por parte del Partido Popular un intento injustificado y desesperado de intentar vincular al Presidente del Gobierno con casos que no existen", ha reaccionado, asegurando que el nuevo informe de la UCO de la Guardia Civil es "claro y contundente" y demuestra que "no existe financiación irregular del Partido Socialista".

A renglón seguido, la dirigente socialista ha señalado que los populares "han dado una lección magistral en financiación irregular" con "cajas B, tarjetas 'Black' y sedes pagadas con dinero negro".

La ministra ha pedido al PP que deje "ser ridículo", puesto que la imagen del sobre "es una foto de un sobre de liquidación de gastos", que nada tiene que ver con los "antecedentes" del grupo liderado por Feijóo.