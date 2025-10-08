El PSIB pide a Prohens que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación: "No hace falta"

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación porque, ha insistido, "no hace falta".

"Renuncie a confrontar con la lengua, ya hemos retrocedido mucho en estos tres años, en sanidad, en servicios públicos y en educación. No señora Prohens, no hace falta la vehicularidad del castellano. Renuncie a este nuevo ataque a la lengua", ha señalado en su réplica a la presidenta en la segunda jornada del Debate de Política General.

El socialista ha criticado que la única aportación de Prohens al futuro educativo del archipiélago "sea la segregación". "Esto no es digno ni de un legado político ni de una sociedad que dice creer en sus jóvenes y en su futuro", ha añadido.

También en materia educativa, el socialista ha reclamado medidas de altura y alcance, inversión en los centros y no sólo anuncios. Negueruela ha reclamado un compromiso para una de las demandas más importantes de la comunidad educativa, en relación a la climatización de los centros educativos. "Por mucho que sus socios nieguen el cambio climático, las aulas no bajarán de temperatura asfixiante en verano", ha afirmado, anunciando que plantearán la climatización de los 300 centros educativos de las islas.

El socialista ha argumentado que con el actual Govern se ha pasado de la paz educativa a la segregación y a la privatización. "Con cada presupuesto aplican recortes a la educación pública para favorecer el negocio de la concertada", ha subrayado.