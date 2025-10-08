Espana agencias

El PSIB pide a Prohens que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación: "No hace falta"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El portavoz del PSIB en el Parlament, Iago Negueruela, ha pedido este miércoles a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación porque, ha insistido, "no hace falta".

"Renuncie a confrontar con la lengua, ya hemos retrocedido mucho en estos tres años, en sanidad, en servicios públicos y en educación. No señora Prohens, no hace falta la vehicularidad del castellano. Renuncie a este nuevo ataque a la lengua", ha señalado en su réplica a la presidenta en la segunda jornada del Debate de Política General.

El socialista ha criticado que la única aportación de Prohens al futuro educativo del archipiélago "sea la segregación". "Esto no es digno ni de un legado político ni de una sociedad que dice creer en sus jóvenes y en su futuro", ha añadido.

También en materia educativa, el socialista ha reclamado medidas de altura y alcance, inversión en los centros y no sólo anuncios. Negueruela ha reclamado un compromiso para una de las demandas más importantes de la comunidad educativa, en relación a la climatización de los centros educativos. "Por mucho que sus socios nieguen el cambio climático, las aulas no bajarán de temperatura asfixiante en verano", ha afirmado, anunciando que plantearán la climatización de los 300 centros educativos de las islas.

El socialista ha argumentado que con el actual Govern se ha pasado de la paz educativa a la segregación y a la privatización. "Con cada presupuesto aplican recortes a la educación pública para favorecer el negocio de la concertada", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Torres dice que la UCO demostrará que no pidió "mordidas" y el PP le recuerda que lo mismo dijo Cerdán y está en prisión

Torres dice que la UCO

Mónica García critica que el PP cite a Sánchez en la comisión del caso Koldo: "Ánimo Alberto por su falta de proyecto"

Mónica García critica que el

Urtasun insta a PP y Podemos a apoyar el embargo a Israel: "O se está con Netanyahu o con los derechos humanos"

Urtasun insta a PP y

El PP afea a Montero haber aprobado sólo tres PGE en siete años y la ministra reitera que presentará los de 2026

El PP afea a Montero

El PP afea a Montero haber aprobado sólo tres PGE en siete años y la vicepresidenta reitera que presentará los de 2026

El PP afea a Montero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF