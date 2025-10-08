Espana agencias

El PP oficializa la citación de Sánchez a la comisión del 'caso Koldo' del Senado, pero no fija de momento la fecha

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha oficializado este miércoles la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', prevista para el mes de octubre, aunque por el momento no se ha establecido el día y la hora de la comparecencia.

La Mesa de la comisión se ha reunido esta tarde, después de la sesión ordinaria del Pleno de la Cámara Alta, para abordar cuestiones administrativas y relativas al listado de comparecientes, pero fuentes parlamentarias han trasladado a Europa Press que no se ha definido la fecha concreta.

Es previsible que la comparecencia tenga lugar a partir del 23 de octubre, puesto que tiene que ser recibida con 15 días de antelación. Hasta ahora no ha trascendido si el presidente ha recibido alguna notificación al respecto.

Ha sido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha anunciado la citación de Sánchez a primera hora de la mañana, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. "Y le digo dos cosas: primera, le resultará muy difícil, pero está obligado a decir la verdad. Y segunda, usted es el máximo responsable de todo. Usted está tan pringado como ellos", le ha espetado al jefe del Ejecutivo.

Aunque Sánchez no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta cuestión, algunos ministros han salido al paso a preguntas de los periodistas para criticar el movimiento de los 'populares', como María Jesús Montero, Elma Sáiz u Óscar López, quien sí ha trasladado que el presidente acudirá "con normalidad" a la Cámara Alta para explicar lo que le requieran los senadores.

Además, fuentes 'populares' han explicado que la decisión de citar al presidente se fraguó el pasado viernes, después de conocer el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que localiza pagos en metálico al exministro y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que no cuadran con lo aportado por el partido.

El jefe de Ejecutivo, que está obligado a acudir por la Constitución, se convertirá en el segundo presidente del Gobierno en ejercicio que comparecerá en una comisión de investigación. Antes lo hizo el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que acudió el 13 de diciembre de 2004 al organismo del Congreso que investigaba los atentados del 11-M.

También fueron citados a comisiones de investigaciones los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, ambos del PP, pero lo hicieron una vez dejaron el cargo. El primero lo hizo el 29 de noviembre de 2004, también en la comisión del 11-M, y el 18 de septiembre de 2018 en la comisión sobre la presunta financiación ilegal del PP. Rajoy, por su parte, acudió en marzo de 2025 a la comisión sobre la 'Operación Cataluña' del Congreso de los Diputados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El TS fija que el tiempo de permiso de paternidad en caso de hijo no reconocido debe calcularse a partir de la sentencia

El TS fija que el

El sospechoso de violar a su hija en Lérida acepta 4 meses de cárcel por incumplir el alejamiento

El sospechoso de violar a

La AECID moviliza 400.000 euros para asistir a los afectados por el terremoto en Filipinas

La AECID moviliza 400.000 euros

La jueza reclama a la Generalitat Valenciana que acredite qué medio usó el 29O para ofrecer agentes para medir caudales

La jueza reclama a la

La activista de la flotilla Reyes Rigo seguirá detenida al menos tres días más

La activista de la flotilla
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo crea una pieza

El Supremo crea una pieza de “información sensible” de acceso restringido con detalles sobre la “vida íntima” de Ábalos

La Justicia revoca una condena de 4 años de cárcel por estafa inmobiliaria: la víctima “no guardó las mínimas precauciones para no ser engañada”

Israel prolonga tres días más la detención de Reyes Rigo, la única activista española de la Flotilla que no ha sido deportada

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

ECONOMÍA

Números ganadores del Super Once

Números ganadores del Super Once del 8 octubre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 4

Un trabajador de Decathlon es despedido por regalar a un cliente una tabla de surf que devolvía por supuestos desperfectos: lo hizo “como gesto” porque era un conocido suyo

El FMI propone crear un “zar del mercado único” para impulsar las reformas económicas en la Unión Europea

Los precios de la luz estarán muy bajos este 9 de octubre: estas serán las horas más baratas del día

DEPORTES

Piqué vuelve a cargar contra

Piqué vuelve a cargar contra los árbitros durante un partido del Andorra: “Esto es una puta vergüenza”

Un exjugador del Real Madrid muestra su apoyo a Israel, país en el que jugó unos años: “Estoy orgulloso de amar y ser amado por el pueblo israelí”

Una campeona de heptatlón denuncia a su exentrenador por abuso sexual: “Me pidió que me quitara el sujetador”

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa