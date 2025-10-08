El PP afea a Montero haber aprobado sólo tres PGE en siete años y la ministra reitera que presentará los de 2026

El PP ha recriminado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sólo haya aprobado tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) en sus siete años de gestión y la vicepresidenta ha respondido dejando claro que presentará las cuentas públicas para el próximo ejercicio, aunque también ha subrayado que cualquier prórroga presupuestaria del PSOE es mejor que unos presupuestos del PP.

De esta forma ha replicado Montero al diputado del PP Juan Bravo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el primer partido de la oposición ha utilizado un símil futbolístico para señalar que "a un delantero que no mete goles no se le puede llamar delantero, ni tampoco ministra de Hacienda a quien no hace Presupuestos".

"La llamaremos, en todo caso, la ministra de la prórroga, por los Presupuestos, y porque ya está con el tiempo sobrepasado", ha apuntado Bravo durante su intervención, antes de resumir la gestión de Montero en sus siete años al frente de Hacienda: "Sólo tres Presupuestos y cinco prórrogas, mil días sin aprobar un Presupuesto y cero Presupuestos en la legislatura".

"LLEGARÁN MÁS TARDE QUE LOS TRENES DE PUENTE"

"Al ritmo que vamos estos presupuestos van a llegar más tarde que los trenes del señor Puente", ha añadido, por su parte, el diputado del PP Elías Bendodo, quien también ha echado en cara a la ministra el retraso en la presentación de las cuentas antes de preguntarse "hasta dónde serán capaces de llegar" en su "mercadeo" con el independentismo.

En su turno, la vicepresidenta primera del Gobierno ha reiterado que su Gobierno sí presentará Presupuestos Generales para 2026, aunque sin aclarar cuándo. El plazo constitucional para presentar el proyecto presupuestario ya acabó el pasado 30 de septiembre.

"Sí, vamos a presentar Presupuestos", ha insistido una y otra vez Montero, quien ha recalcado, no obstante, que incluso la prórroga de unas cuentas públicas de un presupuesto aprobado por el PSOE "es mucho mejor que cualquier presupuesto que presenta el PP, que es un presupuesto de recortes, de negación de derechos de las personas, y un presupuesto, en definitiva, que nos retrocede en el tiempo y, por supuesto, en la modernización de este país".

MONTERO "NO SE ENTERA DE NADA"

Durante la sesión, el 'popular' Bendodo no ha dudado en preguntar a la ministra, si estaba al tanto de alguno de los "escándalos" que afectan al PSOE, como 'número dos' del PSOE, o si se ha enterado por la prensa. "Si se enteró por la prensa, mal, no controla usted nada, y tendría que dimitir. Y si lo sabía y se cayó, también tendría que dimitir, porque es su responsabilidad", ha dicho.

En concreto, ha criticado que la titular de Hacienda "no se entere de nada", ni tan siquiera de que el hermano del presidente Sánchez estuvo cuatro meses "fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio, "ni que los contratos millonarios de la empresa de cabecera" de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, eran "fraudulentos".

En su turno, la 'número dos' del Gobierno no ha respondido a estas cuestiones planteadas por el PP y se ha limitado a recriminarle que esté utilizando la "mentira" desde el primer día para tratar de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo caso omiso a los "datos" y a la "realidad" en lugar de hacer "tareas de oposición y aportar". "Pero no tienen proyecto de país. Ustedes, sólo y exclusivamente, se dedican a destruir", ha rematado.

NO HA HABIDO FINANCIACIÓN IRREGULAR EN EL PSOE

Momentos después, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, también se ha dirigido a la vicepresidenta desde su escaño para denunciar la "corrupción" del Gobierno y para preguntarle sobre asuntos de fiscalidad.

En concreto, el diputado ha pedido a Montero que aclare si el hermano del presidente Sánchez estaba residiendo en la Moncloa pese a decir que vivía en Portugal para eludir impuestos, si bien la ministra también ha respondido a esta cuestión, aunque se ha defendido de las críticas y de la "mentira" de Vox dejando claro que el último informe conocido de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra "de forma clara" que no ha habido financiación irregular en el PSOE. "Todo lo que usted comenta es mentira y lo único que intenta, como siempre, es provocar", ha remachado.