Espana agencias

El PP afea a Montero haber aprobado sólo tres PGE en siete años y la ministra reitera que presentará los de 2026

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PP ha recriminado este miércoles a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sólo haya aprobado tres Presupuestos Generales del Estado (PGE) en sus siete años de gestión y la vicepresidenta ha respondido dejando claro que presentará las cuentas públicas para el próximo ejercicio, aunque también ha subrayado que cualquier prórroga presupuestaria del PSOE es mejor que unos presupuestos del PP.

De esta forma ha replicado Montero al diputado del PP Juan Bravo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde el primer partido de la oposición ha utilizado un símil futbolístico para señalar que "a un delantero que no mete goles no se le puede llamar delantero, ni tampoco ministra de Hacienda a quien no hace Presupuestos".

"La llamaremos, en todo caso, la ministra de la prórroga, por los Presupuestos, y porque ya está con el tiempo sobrepasado", ha apuntado Bravo durante su intervención, antes de resumir la gestión de Montero en sus siete años al frente de Hacienda: "Sólo tres Presupuestos y cinco prórrogas, mil días sin aprobar un Presupuesto y cero Presupuestos en la legislatura".

"LLEGARÁN MÁS TARDE QUE LOS TRENES DE PUENTE"

"Al ritmo que vamos estos presupuestos van a llegar más tarde que los trenes del señor Puente", ha añadido, por su parte, el diputado del PP Elías Bendodo, quien también ha echado en cara a la ministra el retraso en la presentación de las cuentas antes de preguntarse "hasta dónde serán capaces de llegar" en su "mercadeo" con el independentismo.

En su turno, la vicepresidenta primera del Gobierno ha reiterado que su Gobierno sí presentará Presupuestos Generales para 2026, aunque sin aclarar cuándo. El plazo constitucional para presentar el proyecto presupuestario ya acabó el pasado 30 de septiembre.

"Sí, vamos a presentar Presupuestos", ha insistido una y otra vez Montero, quien ha recalcado, no obstante, que incluso la prórroga de unas cuentas públicas de un presupuesto aprobado por el PSOE "es mucho mejor que cualquier presupuesto que presenta el PP, que es un presupuesto de recortes, de negación de derechos de las personas, y un presupuesto, en definitiva, que nos retrocede en el tiempo y, por supuesto, en la modernización de este país".

MONTERO "NO SE ENTERA DE NADA"

Durante la sesión, el 'popular' Bendodo no ha dudado en preguntar a la ministra, si estaba al tanto de alguno de los "escándalos" que afectan al PSOE, como 'número dos' del PSOE, o si se ha enterado por la prensa. "Si se enteró por la prensa, mal, no controla usted nada, y tendría que dimitir. Y si lo sabía y se cayó, también tendría que dimitir, porque es su responsabilidad", ha dicho.

En concreto, ha criticado que la titular de Hacienda "no se entere de nada", ni tan siquiera de que el hermano del presidente Sánchez estuvo cuatro meses "fuera de cobertura, escondido en la Moncloa, para esquivar el control de su Ministerio, "ni que los contratos millonarios de la empresa de cabecera" de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, eran "fraudulentos".

En su turno, la 'número dos' del Gobierno no ha respondido a estas cuestiones planteadas por el PP y se ha limitado a recriminarle que esté utilizando la "mentira" desde el primer día para tratar de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez, haciendo caso omiso a los "datos" y a la "realidad" en lugar de hacer "tareas de oposición y aportar". "Pero no tienen proyecto de país. Ustedes, sólo y exclusivamente, se dedican a destruir", ha rematado.

NO HA HABIDO FINANCIACIÓN IRREGULAR EN EL PSOE

Momentos después, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, también se ha dirigido a la vicepresidenta desde su escaño para denunciar la "corrupción" del Gobierno y para preguntarle sobre asuntos de fiscalidad.

En concreto, el diputado ha pedido a Montero que aclare si el hermano del presidente Sánchez estaba residiendo en la Moncloa pese a decir que vivía en Portugal para eludir impuestos, si bien la ministra también ha respondido a esta cuestión, aunque se ha defendido de las críticas y de la "mentira" de Vox dejando claro que el último informe conocido de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra "de forma clara" que no ha habido financiación irregular en el PSOE. "Todo lo que usted comenta es mentira y lo único que intenta, como siempre, es provocar", ha remachado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSIB pide a Prohens que renuncie a la vehicularidad del castellano en la educación: "No hace falta"

El PSIB pide a Prohens

Torres dice que la UCO demostrará que no pidió "mordidas" y el PP le recuerda que lo mismo dijo Cerdán y está en prisión

Torres dice que la UCO

Mónica García critica que el PP cite a Sánchez en la comisión del caso Koldo: "Ánimo Alberto por su falta de proyecto"

Mónica García critica que el

Urtasun insta a PP y Podemos a apoyar el embargo a Israel: "O se está con Netanyahu o con los derechos humanos"

Urtasun insta a PP y

El PP afea a Montero haber aprobado sólo tres PGE en siete años y la vicepresidenta reitera que presentará los de 2026

El PP afea a Montero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si te llama la policía

Si te llama la policía para declarar en una comisaría, ¿tienes que acudir? Un inspector jefe resuelve la duda

Un asesino en serie que ha cumplido su condena genera la incomodidad de los vecinos al mudarse a una aldea de Ourense

Sánchez se ríe de Feijóo y le aconseja que “elija bien sus batallas” porque “para sobrecogedor, el PP”: “Ánimo, Alberto”

Defensa advierte a Indra por la demora de los carros de combate 8x8: Robles transmite su “preocupación” a Escribano

Absuelta la enfermera que simuló vacunar a 400 niños por la eximente completa de alteración psíquica debido al “trastorno de ideas delirantes” que sufre

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El oro alcanza un máximo histórico: supera los 4.000 dólares por onza debido a la inestabilidad política global

“En Suiza te haces autónomo y no pagas al menos que generes”: un taxista explica cómo funciona

Cristian, albañil: “No puedo permitir que un oficial de primera esté cobrando 1.700 euros y el peón cobre casi 1.600, solo 100 euros de diferencia”

DEPORTES

Jordi Alba, el ‘partner in

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF