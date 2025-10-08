El Gobierno anuncia que en breve aprobará una generación de crédito para financiar la ley de ELA

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles en el Congreso que "dentro de uno días" el Ejecutivo aprobará una generación de crédito para financiar la ley para mejorar la atención de los pacientes con Esclerosis Lateral Ameotrófica (ELA).

Lo ha avanzado en el Pleno del Congreso en respuesta a la portavoz del PP, Ester Muñoz, quien ha utilizado su turno para reprochar al Gobierno que aún no haya dotado de fondos a esa norma, aprobada hace casi un año y que el presidente, Pedro Sánchez, "utilizara" y "mintiera" a quienes padecen esa enfermedad.

Montero ha replicado a su interlocutora que es el PP el que usa a este colectivo al sacar este asunto a colación en la sesión de control, cuando la pregunta que Muñoz había anunciado para ella sólo incluía un genérico "a qué se dedica" el Gobierno.

"Si quiere que hablemos de ELA, pregúnteme por la ELA", he ha soltado, antes de anunciar que el Gobierno prepara ya una generación de crédito para financiar la aplicación de esa norma. "Vendrá la generación de créditos y a ver qué vota el PP cuando la traigamos dentro de unos días", ha deslizado.

