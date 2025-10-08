Espana agencias

El exdirector del CNI Sanz Roldán: "Tenemos que evitar a toda costa el sentimiento de que estamos en guerra"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha llamado este miércoles a "evitar a toda costa el sentimiento" de que Europa "está en guerra" porque "es mentira", "lo diga la presidenta de Finlandia (Sanna Marin) o quien quiera".

Así se ha expresado en la clausura de una jornada organizada por 'The Objective', donde ha urgido a "no admitir como retórica pura" la idea de que Europa está en guerra porque, según ha sostenido, "la cuestión de ir generando esa sensación es el camino más corto para llevarnos a una". En esta línea, Sanz Roldán ha reclamado usar todos los métodos disponibles para evitar más guerras. "Tenemos una civilización de XXI siglos y herramientas para que no se produzcan".

El exjefe de la Inteligencia española ha desechado el planteamiento de las amenazas típicamente citadas a las que se enfrenta Occidente, como la guerra híbrida, y ha enumerado que "los verdaderos riesgos" son "la fractura" en el seno de Estados democráticos causada por la polarización, "la dejación de los principios occidentales" y "el destrozo de las alianzas, como la OTAN y la UE".

Durante su intervención, ha reflexionado sobre los polos de poder e influencia en el mundo actual, representados por Estados Unidos y sus socios y China y sus aliados, respectivamente. En el grupo de estos últimos también se encuentran "los que de una forma u otra salen del polo del poder", ha matizado. Para Sanz Roldán, actualmente existe una tercera pata, representada por los Estados que tienen "algo interesante que ofrecer, y por lo que piden algo a cambio".

PUTIN NO VA A ATACAR A EUROPA

En la jornada también ha intervenido el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector de Seguridad Nacional. El general ha aludido a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de algunos aliados, como Polonia, y ha asegurado que no son "errores". Sobre la razón, ha explicado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "está valorando la cohesión de la OTAN, y sobre todo la respuesta de Estados Unidos", pero lo hace desde 2014, no es algo nuevo.

"¿Nos va a atacar? No. Es para saber de cuánto tiempo dispone para alcanzar los objetivos que tenía en Ucrania, que aún no ha alcanzado", ha explicado el general. Además, cree que Putin se resiste a negociar el fin de la guerra de Ucrania porque aún cree que "tiene la posibilidad de ganar". Sin embargo, ha avisado: "Si la guerra termina mal para Ucrania, va a terminar mal para la UE y los europeos, que no serían capaces de protegerse de un frente avanzado como es Rusia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos cede y anuncia que votará a favor de la convalidación del decreto de embargo de armas en el Congreso

Podemos cede y anuncia que

El hacker 'Alcasec' pide a la Audiencia Nacional que lo deje en libertad provisional por "inexistente" riesgo de fuga

El hacker 'Alcasec' pide a

El TC dice que la malversación se puede amnistiar pero guarda silencio sobre la aplicación a Puigdemont y Junqueras

El TC dice que la

Montero acusa al PP de "tergiversar" a la UCO y Ester Muñoz da por hecho que la financiación ilegal "sobrevuela" Ferraz

Montero acusa al PP de

Condenado a 16 años y medio de prisión por agresión sexual a su hijastra de 10 años

Condenado a 16 años y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida apunta como posible hipótesis

Almeida apunta como posible hipótesis del derrumbe en el centro de Madrid al apilamiento de materiales de obra: “La tragedia podía haber sido peor”

La consejera de Sanidad de Ayuso, Fátima Matute, oculta en el Portal de Transparencia que trabajó 17 años para Quirón

Podemos confirma que votará a favor del embargo de armas a Israel y el Gobierno podrá sacar adelante el decreto

Un motorista se compra una Honda de 8.000 euros y a los 20 minutos ya no le sirve para nada: “La cagó 8 kilómetros antes”

Bruselas da la razón a Ryanair y expedienta a España por multar a las aerolíneas que cobran un extra por el equipaje de mano

ECONOMÍA

Super Once: estos son los

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

Ignacio de la Calzada, abogado, explica cómo actuar si eres víctima de acoso laboral: “Muchos me dicen que lo sufren”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 2 de este 8 octubre

DEPORTES

La liga U de baloncesto:

La liga U de baloncesto: La nueva apuesta española por el talento joven y la formación integral

Jordi Alba, el ‘partner in crime’ de Messi: le llamaban el ‘folleti’ en el Barça, conquistó una Champions y levantó una Eurocopa

Toni Kroos carga contra el FC Barcelona y su dependencia a varios jugadores: “Cualquier equipo les puede hacer daño”

El mensaje de Topuria que evidencia que su vuelta está cerca: “El rey está llegando… Nadie está a salvo. ¡La toma de poder continúa!”

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida”