El exdirector del CNI Sanz Roldán: "Tenemos que evitar a toda costa el sentimiento de que estamos en guerra"

El exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán ha llamado este miércoles a "evitar a toda costa el sentimiento" de que Europa "está en guerra" porque "es mentira", "lo diga la presidenta de Finlandia (Sanna Marin) o quien quiera".

Así se ha expresado en la clausura de una jornada organizada por 'The Objective', donde ha urgido a "no admitir como retórica pura" la idea de que Europa está en guerra porque, según ha sostenido, "la cuestión de ir generando esa sensación es el camino más corto para llevarnos a una". En esta línea, Sanz Roldán ha reclamado usar todos los métodos disponibles para evitar más guerras. "Tenemos una civilización de XXI siglos y herramientas para que no se produzcan".

El exjefe de la Inteligencia española ha desechado el planteamiento de las amenazas típicamente citadas a las que se enfrenta Occidente, como la guerra híbrida, y ha enumerado que "los verdaderos riesgos" son "la fractura" en el seno de Estados democráticos causada por la polarización, "la dejación de los principios occidentales" y "el destrozo de las alianzas, como la OTAN y la UE".

Durante su intervención, ha reflexionado sobre los polos de poder e influencia en el mundo actual, representados por Estados Unidos y sus socios y China y sus aliados, respectivamente. En el grupo de estos últimos también se encuentran "los que de una forma u otra salen del polo del poder", ha matizado. Para Sanz Roldán, actualmente existe una tercera pata, representada por los Estados que tienen "algo interesante que ofrecer, y por lo que piden algo a cambio".

PUTIN NO VA A ATACAR A EUROPA

En la jornada también ha intervenido el general Miguel Ángel Ballesteros, exdirector de Seguridad Nacional. El general ha aludido a la incursión de drones rusos en el espacio aéreo de algunos aliados, como Polonia, y ha asegurado que no son "errores". Sobre la razón, ha explicado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "está valorando la cohesión de la OTAN, y sobre todo la respuesta de Estados Unidos", pero lo hace desde 2014, no es algo nuevo.

"¿Nos va a atacar? No. Es para saber de cuánto tiempo dispone para alcanzar los objetivos que tenía en Ucrania, que aún no ha alcanzado", ha explicado el general. Además, cree que Putin se resiste a negociar el fin de la guerra de Ucrania porque aún cree que "tiene la posibilidad de ganar". Sin embargo, ha avisado: "Si la guerra termina mal para Ucrania, va a terminar mal para la UE y los europeos, que no serían capaces de protegerse de un frente avanzado como es Rusia".