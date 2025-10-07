Espana agencias

Un acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja en Mallorca evita la cárcel tras pagar 50.000 euros

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un hombre acusado de abusar sexualmente de la hermana menor de su pareja, que entonces tenía 14 años, ha conseguido una rebaja de la pena de diez años y ha evitado entrar en la cárcel tras pagar 50.000 euros de indemnización.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma tenía previsto celebrar el juicio contra el procesado la mañana de este martes, pero las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de que comenzara.

La Fiscalía solicitaba para el hombre una pena de 12 años de prisión y el pago de una indemnización de 10.000 euros por un delito de abuso sexual continuado.

Sin embargo, tras apreciarse las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño la pena ha quedado en dos años de cárcel que no deberá cumplir.

También se le ha impuesto una orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima durante los próximos diez años.

El acusado, que este lunes ha reconocido haber abusado sexualmente de la víctima, ya consignó antes del juicio una indemnización de 50.000 euros, la cantidad que solicitaba la acusación particular.

Según expone la fiscal en su escrito de acusación, los hechos tuvieron lugar durante el verano de 2016, cuando el acusado se encontraba de vacaciones en barco por la costa de Mallorca.

Estaba acompañado por su pareja y la familia de esta, concretamente su hermana menor --entonces tenía 14 años--, su padre y la pareja de este.

El procesado, aprovechando la cercanía que tenía con la víctima debido al espacio físico reducido en el que se encontraban y la diferencia de edad entre ambos --él tenía 42 años--, abuso de ella sexualmente en al menos dos ocasiones.

Una noche en la que ambos se quedaron solos en la cubierta la sometió a tocamientos ante los que ella quedó "paralizada", aunque finalmente consiguió marcharse a su camarote, expone el fiscal.

Al día siguiente, lejos de desistir en su conducta, el hombre aprovechó que se habían vuelto a quedar a solas para volver a tocarla y besarla sin su consentimiento. Tras ello le dijo que si alguien sospechaba de lo que había ocurrido lo negara todo.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha sufrido trastornos psicológicos por los que ha tenido que recibir la atención médica correspondiente.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pedro Sánchez felicita a la UME por su 20 aniversario: "Es una pieza imprescindible en la España del siglo XXI"

Pedro Sánchez felicita a la

Mazón dice que el último vídeo del 29O "ratifica" que la CHJ "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo"

Mazón dice que el último

Yolanda Díaz reclama el regreso de Reyes Rigo, la española acusada de morder a una soldado que sigue retenida en Israel

Yolanda Díaz reclama el regreso

El Congreso debate hoy una iniciativa del PP para evidenciar que la amnistía fue un "trueque político" con Junts

El Congreso debate hoy una

Congreso y Senado votan hoy la propuesta de Vox de fiscalizar el gasto en inmigración ilegal, y el PP será clave

Congreso y Senado votan hoy
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un nuevo informe revela que

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

Una sentencia pionera concede el derecho a percibir el complemento por brecha de género en su pensión a una jubilada por el cuidado de su nieta

La industria de defensa de España ingresa un 16,2% más que hace dos años gracias al rearme europeo: supera los 16.000 millones de euros

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Cuánto cuesta un euro frente al dólar este 7 de octubre

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”