Espana agencias

Tellado vuelve a exigir al PSOE aclaraciones por los pagos en metálico: "O presenta resguardos" o "hay contabilidad B"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha vuelto a exigir este martes al PSOE que ofrezca explicaciones sobre los "miles de euros en metálico" que circulaban por la sede socialista de Ferraz, ya que, "o presenta los resguardos bancarios" que justifiquen esos pagos o "hay una contabilidad B y sobresueldos a sus dirigentes".

Tellado se hace eco de la información de 'El Mundo' acerca de que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión desde julio, recibió 21 pagos en efectivo del PSOE tras sustituir a José Luis Ábalos al frente de Organización y siguió haciéndolo tras estallar el 'caso Koldo', llegando a superar en dos casos el tope de la ley antiblanqueo.

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, Tellado ha recalcado que "'Súper Santos Cerdán' también cobró en sobres y también violó la ley antifraude", subrayando que "hubo meses que pasó hasta 4.000 euros de gastos".

"CHISTORRAS HUBO COMO PARA UNA BODA"

Por eso, ha insistido en el que el PSOE debe aclarar esos pagos en efectivo a dirigentes. "O el PSOE presenta los resguardos bancarios que justifiquen que en Ferraz hubiera miles de euros en metálico. O el dinero entraba en bolsas y hay una contabilidad B y sobresueldos a sus dirigentes", ha enfatizado.

El secretario general del PP cree que el PSOE debe ofrecer claridad en este asunto cuanto antes "O transparencia o chistorras. Y chistorras hubo como para una boda", ha exclamado, en alusión a la jerga utilizada por la presunta trama que hablaba de "chistorras", "lechugas" o "folios" para referirse a los distintos tipos de billetes, según la Guardia Civil.

EL PSOE INFORMÓ AL SUPREMO DE LOS PAGOS EN EFECTIVO A CERDÁN

El PSOE informó al Tribunal Supremo el pasado septiembre de que desde 2014 hizo más de 80 pagos en efectivo al que fuera su secretario de Organización Santos Cerdán, por más de 30.000 euros, en concepto de compensación por gastos abonados previamente por el entonces dirigente socialista.

Así consta en la tanda documental que el PSOE entregó al Supremo por mandato del instructor del 'caso Koldo' en el alto tribunal, Leopoldo Puente, en el marco de sus pesquisas sobre una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicación de obra pública.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Puigdemont

El Constitucional estudiará la decisión

En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

En libertad con cargos el

C-LM acudirá a la Conferencia Sectorial para abordar el reparto de menores insistiendo en la falta de financiación

C-LM acudirá a la Conferencia

El Congreso pasa a mañana la votación del embargo de armas a Israel para separarse del aniversario del atentado de Hamás

El Congreso pasa a mañana

TSJA rebaja de seis a dos años y tres meses la pena a un hombre por distribuir pornografía infantil

TSJA rebaja de seis a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”