Prohens recuerda a los afectados de las inundaciones en Ibiza y alerta de fenómenos "cada vez más violentos"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha tenido este martes un recuerdo para los afectados por las inundaciones en Ibiza de la pasada semana y, aunque no ha habido que lamentar daños personales, ha alertado de la necesidad de estas preparados para fenómenos meteorológicos adversos de intensidad más frecuentes y más violentos.

Ha sido al inicio de su discurso en la primera jornada del Debate de Política General, que ha comenzado con su intervención este martes en el Parlament.

La líder del Ejecutivo autonómico ha agradecido la labor de los equipos de emergencias que permitieron el regreso a la normalidad en poco tiempo, al tiempo que ha subrayado la coordinación entre administraciones.

"Creo que tener la capacidad de trabajar de manera conjunta, sin pensar en colores políticos, sin otro interés que el interés genera, sin buscar el rédito político ni el desgaste del adversario político, da resultados y es lo que la ciudadanía reclama", ha afirmado.

