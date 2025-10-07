PP se une al PSOE y sus aliados para tumbar una propuesta de Vox para la derogación de las leyes de aborto y eutanasia

Espana agencias

El PP ha unido sus votos este martes en el Congreso al PSOE, Sumar y sus aliados parlamentarios para tumbar una proposición no de ley de Vox que instaba al Gobierno a derogar "la Ley de la Eutanasia y la del aborto libre".

La votación ha tenido lugar en la Comisión Constitucional tras el debate del texto propuesto por los de Santiago Abascal con el objetivo, según sus palabras de "defender el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y acabar con la cultura de la muerte".

En concreto, Vox pretendía que la Cámara instara al Ejecutivo de coalición a "en coherencia", empezar esa tarea "por impulsar la derogación de la Ley de la Eutanasia y la Ley del aborto libre", un mandato que sólo ha contado con el apoyo de sus propios diputados, mientras que el resto --incluidos el PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN)-- han votado en contra.

Esta votación ha tenido lugar días después de la polémica generada a raíz de que la semana pasada el Ayuntamiento del Madrid, donde el PP tiene mayoría absoluta, aprobara una iniciativa de Vox que instaba a informar a las mujeres que fueran a abortar de un supuesto trauma postaborto.

Inicialmente, la dirección nacional del PP respaldó la decisión del consistorio pero después, el propio alcalde, José Luis Martínez-Almeida, acabó reconociendo que el supuesto trauma al que aludía Vox carecía de sustento científico.

