Podemos tacha de "indignante" la decisión del PSOE de no apoyar la ILP para acabar con el blindaje a la tauromaquia

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha criticado al PSOE por su abstención "absolutamente indignante", que ha propiciado que el Pleno del Congreso no acepte tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para acabar con el blindaje legal de la tauromaquia.

"¡Qué asco lo que acabar de hacer el PSOE!", ha lanzado a través de la red social 'X' para calificar de "lamentable" la postura del PSOE, al que acusa de haber cambiado su voto a última hora para tumbar la iniciativa.

En un vídeo, Belarra ha censurado que la actitud de los socialista suponen una "traición inaceptable" y un "engaño" tanto a los colectivos impulsores de la ILP como a la mayoría social.

"Desde luego le dejamos muy claro al PSOE que vamos a seguir trabajando hasta que la tauromaquia se elimine para siempre de nuestro país, porque la tortura no es mi cultura", ha zanjado la líder de Podemos.

