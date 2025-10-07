Pedro Sánchez felicita a la UME por su 20 aniversario: "Es una pieza imprescindible en la España del siglo XXI"

Espana agencias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado en redes sociales a la Unidad Militar de Emergencias (UME) por su 20 aniversario, ha afirmado que es una "pieza imprescindible" en España y ha agradecido su "compromiso y entrega".

Sánchez ha publicado un mensaje en la red social X acompañado de un vídeo conmemorativo en el que se destaca la unidad y disposición del cuerpo y se puede ver a parte de sus integrantes desfilando con la bandera distintiva de la UME. "Gracias por vuestra labor. Sois un orgullo para España", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo en el mensaje de la red social.

La UME ha destacado en los últimos años por la ayuda prestada durante la pandemia; por haber asistido a los ciudadanos de La Palma durante la erupción volcánica; por haber socorrido a los damnificados por la DANA en Valencia y por su labor para apagar los incendios del verano pasado.

