Mazón dice que el último vídeo del 29O "ratifica" que la CHJ "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que el último vídeo que ha trascendido del Centro de Coordinación de Emergencias en el día de la dana "ratifica" que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "jamás comunicó la hecatombe del barranco del Poyo".

Así ha valorado las nuevas imágenes, grabadas en la mañana de la dana del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias y entregadas en el juzgado que investiga la gestión de la catástrofe. Este vídeo refleja las anotaciones que a mediodía tomaba la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa, ante las explicaciones que le daba el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez: "Río Magro, barranco del Pollo (sic)" --el nombre de la rambla es del Poyo--.

Cuestionado por si, a tenor de estas imágenes, considera que la Generalitat actuó bien, Mazón ha afirmado que se "ratifica lo que siempre ha dicho la Generalitat", que "la crecida parcial del Poyo por la mañana fue informada, y se comunicó a todos los ayuntamientos y se comunicó a toda la red".

"Luego el Poyo decreció hasta el punto de que a mediodía estaba seco. De lo que jamás se informó al Cecopi fue del tsunami de toda la tarde", ha sostenido a preguntas de los periodistas a su llegada este martes al pleno del Consell.

Además, ha asegurado que es algo que "por fin, y después de mucho tiempo, no ha tenido más remedio que reconocer la propia Confederación Hidrográfica del Júcar": "La crecida parcial por la mañana se informó. Y, de hecho, la Generalitat mantuvo la alerta hidrológica todo el día por esa crecida parcial. Pero a mediodía el Poyo estaba seco".

"Así lo ratificó y ha quedado demostrado por fin por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar --ha insistido--, que ha reconocido que el tsunami de esa tarde, la hecatombe del Poyo de esa tarde, jamás la comunicó. Así que se ratifica lo que ha mantenido la Generalitat en todo momento con respecto al Poyo".

Y ha abundado: "No hubo información sobre el tsunami. Y por fin la Confederación, después de mucho tiempo de silencio, no ha tenido más remedio que reconocerlo. Desgraciadamente ha sido así".

"SIEMPRE EL MÁXIMO RESPETO"

Por otro lado, preguntado por la decisión de las tres principales asociaciones de víctimas de la dana de declinar la invitación a los actos institucionales del 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, Mazón se ha limitado a reiterar su "respeto" hacia ellas. "Siempre el máximo respeto", ha dicho.

Estas organizaciones (Associació de Víctimes Mortals de la Dana 29-O, Asociación de Damificados de l'Horta Sud y Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024) justificaron su decisión en que "la representación del máximo órgano y de su presidente no ha estado, ni está todavía hoy, a la altura de lo que el pueblo valenciano necesitó el pasado 29 de octubre, ni de lo que continúa necesitando un año después" de la dana que dejó 229 víctimas mortales y daños millonarios en la provincia de Valencia.

"NO OPINAMOS DE LAS ENCUESTAS"

E inquirido por si le preocupan las últimas encuestas que se han publicado, el también líder del PPCV ha dicho que no las valora y que en la Generalitat no opinan de los sondeos ni lo suelen "hacer nunca".

Este pasado lunes, Prensa Ibérica publicó una encuesta que señala que el 82% de los valencianos continúa rechazando la gestión de Mazón y que nueve de cada diez considera que no debe ser candidato a la Generalitat.