La Audiencia de Madrid solicita la creación urgente de dos nuevas secciones de Violencia Sobre la Mujer

La Audiencia Provincial de Madrid ha solicitado la creación urgente de dos nuevas secciones especializadas de Violencia Sobre la Mujer ante la entrada en vigor de la nueva Ley que atribuye a estos tribunales el conocimiento de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos contra la libertad sexual cuando la persona ofendida sea mujer, con independencia de que sea o no pareja sentimental.

Así lo ha acordado la Junta General de magistrados de las Secciones de Penal de la Audiencia Provincial de Madrid con motivo de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Los magistrados señalan que "si no se procede a la inmediata ampliación de la planta con la creación de dos nuevas secciones para hacer frente a la ampliación de competencias, se consumará lo que auguran: el colapso de las dos secciones especializadas".

Así, detallan que estas dos secciones de Violencia Sobre la Mujer han experimentado en 2024 un crecimiento del 15,79 por 100, lo que supondrá la pérdida de eficacia de la Ley Orgánica 1/2004, que durante los últimos veinte años ha demostrado ser un referente mundial en el tratamiento integral de las víctimas de violencia de género.