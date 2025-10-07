Gobierno defiende que el informe de Ábalos no detecta financiación ilegal y que el Senado también paga en efectivo

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos demuestra que no existió financiación irregular del PSOE y defiende que realizar pagos en efectivo no es ilegal.

En ese sentido subraya que una institución del Estado, el Senado, donde actualmente tiene mayoría absoluta el Partido Popular, realiza los pagos de dietas a los parlamentarios en metálico, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

Así, señala que si un senador tiene que hacer un gasto en función de su cargo, la Cámara Alta lo devuelve en metálico tras aportar una factura o ticket. Considera además que es una práctica habitual en empresas e instituciones, siempre "con registro contable".

A juicio de Alegría, ha quedado demostrado que "todo el dinero del PSOE tiene origen legal, está contabilizado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas" y por tanto esos pagos en efectivo salen de cuentas corrientes del partido que han sido auditadas.

RECHAZA CRÍTICAS DEL PP

De este modo se ha referido al informe de la UCO que señala pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a su entonces asesor ministerial, Koldo García, que en algunos casos no cuadran con la información aportada por el PSOE, según precisan los investigadores.

No obstante Alegría defiende que el dinero utilizado sale de las cuentas corrientes del partido, que están auditadas ya ha despejado las críticas lanzadas por el Partido Popular por el pago de dinero en sobres y una presunta financiación irregular. "Es como escuchar a un pirómano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los bosques", ha lanzado.

"No existe financiación irregular y todo el dinero del PSOE tiene origen legal y está contabilizado", insiste la portavoz, que recuerda que además del Tribunal de Cuentas el PSOE ha pasado por dos auditorías externas.

"VERGÜENZA" POR LAS CHISTORRAS

El informe de la UCO señala que Ábalos y Koldo utilizaban una jerga para referirse al dinero y por ejemplo, el exasesor hablaba de "chistorras" para referirse a billetes de 500 euros. En el Gobierno produce "vergüenza" estas expresiones.

Consideran además que será el propio Ábalos quien tenga que explicar sus cuentas y los descuadres en sus gastos de efectivo con origen desconocido sostienen. Según apuntan, el informe señala que todo el dinero con origen en Ferraz está claro.

Finalmente, respecto a los pagos en efectivo de más de 1.000 euros, que no están permitidos por la ley de blanqueo de capitales, en el Gobierno aducen que no se trata de un pago único sino que son muchos abonos distintos por diferente gastos corrientes.