'Génova' apoya a Moreno ante la crisis por los cribados de cáncer: "Ha dado explicaciones y está cambiando protocolos"

El PP que dirige Alberto Núñez Feijóo ha salido este martes a respaldar la actuación del Gobierno andaluz tras los fallos en los cribados por cáncer, subrayando que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado explicaciones con "transparencia", está "cambiando protocolos" y "reconduciendo la situación".

Así lo han asegurado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, si bien han evitado entrar a valorar si deben depurarse responsabilidades políticas tras lo ocurrido.

Este lunes Moreno aseguró que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo, trabaja a "contrarreloj" para solventar los retrasos en la realización de segundas pruebas diagnósticas de casos no concluyentes en la detección precoz del cáncer de mama así como en un nuevo protocolo que permita evitar nuevos "errores".

MUÑOZ: MISMOS PROTOCOLOS DESDE EL 2012

Al ser preguntada expresamente si cree que la consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández, puede seguir en su puesto tras los fallos con estas pruebas diagnósticas, Muñoz ha subrayado que Moreno y su Gobierno "están dando todas las explicaciones necesarias".

"Y lo que es más importante, una vez que se ha conocido este caso, se ha puesto manos a la obra para que se cambien esos protocolos que, por cierto, llevaban en marcha desde 2012, cuando estaba gobernando el PSOE", ha indicado.

Según Muñoz, es "inevitable que cuando uno gobierna una administración tan extensa como una comunidad autónoma o un Ministerio" se puedan producir "problemas de gestión". Sin embargo, ha dicho que lo que "diferencia" a PSOE y PP es cómo afrontan "esos problemas".

Así, ha destacado que en el Gobierno de Juanma Moreno "se está respondiendo primero dando explicaciones con transparencia y cambiando los protocolos" mientras que en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, tras los fallos en las pulseras antimaltrato, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "lo tapó durante un año" y estuvo "mintiendo hasta el día de ayer".

"Por lo tanto, lo importante ante un error que puede producirse en una administración, que es algo que puede ocurrir, es cómo te enfrentas a él y cómo lo resuelves. "El Gobierno de este país lo que hace es mentir, tapar y acusar a los demás, y yo creo que es una gran diferencia", ha abundado.

BENDODO: MORENO ESTÁ "RECONDUCIENDO LA SITUACIÓN"

Por su parte, Bendodo ha señalado --en declaraciones a los medios en Alcalá de Henares (Madrid) ha afirmado que, "para la tranquilidad de todos, el presidente de la Junta de Andalucía se ha puesto al frente de la situación".

"(Moreno) está dando las explicaciones necesarias y reconduciendo la situación y explicando a todas las personas afectadas por este tema. Es lo que tengo que decir", ha zanjado Bendodo, al ser interrogado también si hay que depurar responsabilidades y si el papel de la consejera de Salud, Rocío Hernández, está en entredicho.