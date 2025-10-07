Espana agencias

En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

Por Newsroom Infobae

El hombre que el pasado viernes fue detenido en Ciudad Real por un presunto delito de abuso sexual sobre una menor de edad ha quedado en libertad con cargos y se le ha impuesto como medida cautelar una orden de alejamiento de 150 metros respecto a la víctima.

Así lo ha indicado este martes el subdelegado del Gobierno en Ciudad Real, David Broceño, a preguntas de los periodistas durante el minuto de silencio celebrado este martes en repulsa por el último asesinato machista registrado en Málaga.

Broceño ha informado que el detenido, tras pasar a disposición judicial, fue puesto en libertad y se le impuso la orden de alejamiento hacia la menor mientras la Justicia investiga el caso.

El subdelegado del Gobierno ha aprovechado su intervención ante los medios para reprochar los mensajes de odio que están lanzando algunos dirigentes de Vox, entre ellos, el diputado nacional y concejal ciudadrealeño Ricardo Chamorro, por "poner en el foco a la población inmigrante como responsable de las agresiones sexuales".

"Lo que hay que hacer es ir contra los agresores, independientemente de su nacionalidad. No puede ser que por ser marroquí, colombiano o de cualquier otra nacionalidad se ponga en cuestión que el conjunto de esa población sean agresores sexuales", ha denunciado Broceño, apelando a la responsabilidad política y social para no alimentar discursos xenófobos.

LOS HECHOS OCURRIERON EL PASADO VIERNES

La Policía Local de Ciudad Real detuvo el pasado viernes a un individuo de entre 30 y 40 años por un presunto delito de abuso sexual sobre una menor en las inmediaciones del parque de Gasset.

Según indicó el propio cuerpo en sus redes sociales, los hechos ocurrieron el 3 de octubre, en torno a las 17.30 horas, en la Plaza Puerta de Alarcos, cuando varios ciudadanos auxiliaron a la joven y alertaron a los agentes, que lograron detener al sospechoso.

Posteriormente, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional abrió una investigación por unos supuestos tocamientos en la vía pública, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales, dando traslado posteriormente a las autoridades judiciales.

