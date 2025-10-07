Espana agencias

El Supremo falla que Fremap no debe exigir el ticket para abonar la compensación de la comida a trabajadores

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha fallado que la mutua colaboradora con la Seguridad Social Fremap no debe exigir el ticket para abonar a sus trabajadores la compensación de la comida contemplada por convenio.

El Supremo confirma así lo dictado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional sobre la demanda interpuesta por CCOO a Fremap, a la que se adhirieron CSIF y UGT, y sobre la que la Mutua interpuso un recurso.

La Audiencia Nacional reconocía que no resulta ajustado a derecho y contraviene tanto el convenio de empresa como el convenio colectivo sectorial la exigencia de factura o ticket como requisito imprescindible para percibir el importe de la compensación por comida, algo que ha sido confirmado por el Supremo.

Según se recoge en la sentencia del alto tribunal, la empresa obligaba a quienes trabajan a jornada partida o con jornada continuada, pero con tardes de recuperación, a aportar factura o ticket de la comida efectuada y, si el gasto excedía de lo contemplado en el convenio, sólo abona la cuantía convenida.

Sin embargo, el convenio establece que la empresa debe abonar la compensación por comida a los trabajadores que tengan jornada partida salvo que "les esté facilitando a su cargo servicio de restaurante o comedor en el centro de trabajo o sus cercanías inmediatas".

Desde el Supremo, destacan que aunque el convenio habla de "compensar", lo que sugiere la previa realización de un gasto que ha de ser compensado, el error radica en entender que esa compensación lo es del gasto previo por comer fuera de casa al tener jornada partida, cuando lo que realmente quiere decir el convenio, según se desprende de la interpretación gramatical y armónica de los dos preceptos, es que "la compensación lo es por la falta de cumplimiento de la regla general y principal consistente en proporcionar materialmente la comida mediante restaurante próximo al trabajo o comedor en la empresa".

En consecuencia, la empresa no está eximida de abonar esa compensación por falta de comedor "por más que el trabajador se lleve de casa su propia comida o de que algunos puedan acudir a su domicilio a comer si el tiempo empleado en el trayecto y en la comida en casa les permite reincorporarse a tiempo al trabajo tras ese periodo de comida".

Por ello, tras aplicar los criterios interpretativos correspondientes, la Sala Cuarta, atendiendo a la literalidad de los preceptos de aplicación y a la voluntad de las partes manifestada por sus actos anteriores y coetáneos a la reclamación, resuelve que no es necesaria la justificación del gasto para pagarlo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP se une al PSOE y sus aliados para tumbar una propuesta de Vox para la derogación de las leyes de aborto y eutanasia

PP se une al PSOE

Gobierno defiende que el informe de Ábalos no detecta financiación ilegal y que el Senado también paga en efectivo

Gobierno defiende que el informe

El TS abre una cuarta causa a 'Alvise' por presunto acoso a dos eurodiputados que se presentaron con su partido

El TS abre una cuarta

'Génova' apoya a Moreno ante la crisis por los cribados de cáncer: "Ha dado explicaciones y está cambiando protocolos"

'Génova' apoya a Moreno ante

El Gobierno ve un "clamor" social a favor del embargo a Israel y no contempla concesiones a Podemos

El Gobierno ve un "clamor"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La última española que queda

La última española que queda en Israel es Reyes Rigo, detenida por morder a una funcionaria: la agresión puede suponer 5 años de cárcel

La prisión más lujosa del mundo está en Europa: casas con vistas al mar, clases de equitación y platos gourmet

El dueño de un bar de Barcelona enseña el acta de un inspector por no atender en catalán: “Esta es la manera de hacer las cosas por aquí”

El Gobierno de Ayuso “veta” un acto en la Asamblea de Madrid sobre los ratios de trabajadoras en las residencias: “No les interesa que se hable de ello”

La UCO entregará al juez conversaciones que afectan a “la vida íntima” de Ábalos: la Guardia Civil trata de esclarecer los pagos de viajes y alojamientos costeados por Koldo

ECONOMÍA

Los alimentos sin gluten cuestan

Los alimentos sin gluten cuestan un 153% más de media que los productos convencionales, según Facua

Los pensionistas aumentarán un 9% sus pensiones en 2026: quiénes serán los beneficiarios

Los camareros necesitan el salario de 58 años para comprar una vivienda en Madrid

Tarifa de la luz en España este miércoles

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

DEPORTES

Jordi Alba anuncia que se

Jordi Alba anuncia que se retirará cuando termine la temporada

El Atlético ficha a Mateu Alemany: lideró la época dorada del Mallorca, pasó por el Barça y su nombre sonó para el equipo de Rocha en la RFEF

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”