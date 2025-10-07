El parricida de Móstoles confesó a la Policía que mató a su mujer y a su hija para darles "una vida mejor"

El hombre de origen búlgaro que asesinó en noviembre de 2022 a su mujer y a su hija de 6 años en Móstoles confesó a los agentes de la Policía Nacional que acudieron al domicilio que les quería dar "una vida mejor" porque "la vida es muy larga y se sufre mucho".

El juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid ha contado esta mañana con el testimonio de los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional encargados de la investigación policial.

Galbin P. reconoció en su declaración que las mató de "una puñalada en el corazón para que no sufrieran", escudándose en que estaba inmerso en una fuerte depresión que le llevaba a querer quitarse la vida.

El acusado se enfrenta a una solicitud de prisión permanente revisable por un delito de asesinato, petición que realiza tanto el fiscal como la abogada de la acusación particular. La defensa aprecia una eximente completa por enajenación mental

El instructor de las diligencias ha detallado a preguntas del fiscal cómo se produjo la detención de Galbin cuando los agentes llegaron al domicilio poco después de que se produjera el doble asesinato.

Los agentes se encontraron el piso lleno de manchas de sangre y sapicaduras por los inmuebles, hallando varios cuchillos rotos. Los cuerpos sin vida de la mujer y de la hija estaban cosidos a puñaladas en el pasillo.

"Nos comentó que las mató para darlas una vida mejor. Había llegado mal de un viaje a su país por unas familiares que tenía enfermos y el día anterior había intentado suicidarse", ha relatado el responsable del Grupo de Homicidios encargado del caso.

Al hombre se le trasladó al hospital ya que trató de suicidarse con cortes en el cuello, abdomen y piernas. En el centro hospitalario se le realizó u informe psiquiátrico para determinar su estado mental en el momento del crimen.

El tribunal de jurado que enjuicia los hechos tendrá que decidir si se le exime de responsabilidad penal por la citada eximente o si se descarta que actuara bajo un trastorno mental.

COMPORTAMIENTO CONTROLADOR

Según el fiscal, el procesado tenía un comportamiento "controlador" hacia su pareja hasta el punto de pegarle y de prohibirle ir al gimnasio "lugar al que acudía la misma para fortalecerse ante el miedo que sentía".

El escrito de acusación señala que Galbin mantuvo une relación sentimental con I. D. S. "marcada por la ausencia de valores comunes de respeto y de convivencia".

Según el fiscal, sobre las 12 horas del 6 de noviembre de 2022, el acusado se encontraba en el domicilio familiar en compañía de su mujer y su hija "con la intención y el único propósito de acabar con la vida de su éstas".

En ese preciso instante cogió un cuchillo "y de forma directa se abalanzó con el arma sobre las mismas, asestándoles con brutalidad numerosas cuchilladas por todo el cuerpo, causándoles la muerte". El acusado fue detenido en el mismo domicilio.