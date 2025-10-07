Espana agencias

El Gobierno defiende que el informe de Ábalos no detecta financiación irregular y que el Senado también paga en efectivo

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha señalado este martes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro José Luis Ábalos demuestra que no existió financiación irregular del PSOE y defiende que realizar pagos en efectivo no es ilegal.

En ese sentido subraya que una institución del Estado, el Senado, donde actualmente tiene mayoría absoluta el Partido Popular, realiza los pagos de dietas a los parlamentarios en metálico, según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

A su juicio ha quedado demostrado que "todo el dinero del PSOE tiene origen legal está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas", sostiene.

De este modo se ha referido al informe de la UCO que señala pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a su entonces asesor ministerial, Koldo García, que en algunos casos no cuadran con la información aportada por el PSOE, según precisan los investigadores.

No obstante Alegría defiende que el dinero utilizado sale de las cuentas corrientes del partido, que están auditadas ya ha despejado las críticas lanzadas por el Partido Popular por el pago de dinero en sobres y una presunta financiación irregular. "Es como escuchar a un piromano hablar de cómo tenemos que cuidar y cómo se tienen que apagar los bosques", ha lanzado.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Cerdán acusa a la UCO ante el TS de revelar su último informe a Tellado (PP) "antes" de que lo tuviera el tribunal

Cerdán acusa a la UCO

La justicia europea desestima un recurso de España y abre la puerta a la competencia en las rutas de autobús

La justicia europea desestima un

El PSOE defiende los pagos en efectivo a sus cargos y dice que también lo hacen el Senado y miles de empresas en España

El PSOE defiende los pagos

La Audiencia de Madrid solicita la creación urgente de dos nuevas secciones de Violencia Sobre la Mujer

La Audiencia de Madrid solicita

Juana Rivas pedirá que se escuche a su hijo menor en la investigación por supuesta sustracción

Juana Rivas pedirá que se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un edificio en obras se

Un edificio en obras se derrumba en Madrid: cuatro personas atrapadas y al menos tres obreros heridos

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

ECONOMÍA

La inflación le ha robado

La inflación le ha robado el ocio a los españoles: dos de cada tres apenas pueden dedicarle un 10% de su salario

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

DEPORTES

Magnetic Tape, el vendaje que

Magnetic Tape, el vendaje que utilizó Alcaraz en Tokio y ayudó a su victoria

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres