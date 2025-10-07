Espana agencias

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a Fernández Vara y Lambán a título póstumo

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III a título póstumo al expresidente de Aragón Javier Lambán y al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, recientemente fallecidos.

Con esta distinción, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, el Gobierno ha querido "rendir un homenaje" a ambos expresidentes "cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público" y poniendo siempre "en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades".

"Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos", ha sostenido la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lambán falleció el pasado 15 de agosto mientras que Fernández Vara fallecido este pasado domingo.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos se mantiene firme y pide retirar el decreto de armas, mientras socios del Ejecutivo les reclaman apoyo

Podemos se mantiene firme y

El Congreso recuerda al Senado que los plazos de enmiendas a sus leyes los decide la Mesa de Armengol por mayoría

El Congreso recuerda al Senado

El Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Puigdemont

El Constitucional estudiará la decisión

En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

En libertad con cargos el

C-LM acudirá a la Conferencia Sectorial para abordar el reparto de menores insistiendo en la falta de financiación

C-LM acudirá a la Conferencia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”