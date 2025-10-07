Espana agencias

El Congreso pasa a mañana la votación del embargo de armas a Israel para separarse del aniversario del atentado de Hamás

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Junta de Portavoces del Congreso ha acordado que la votación sobre la convalidación del decreto ley de embargo de armas a Israel tenga lugar en el Pleno este miércoles, aunque se debata este martes, para evitar así la coincidencia con el segundo aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel que dieron lugar a la actual ofensiva sobre Gaza.

Por esa coincidencia en las fechas, tanto Junts como el PP abogaban por posponer la votación, y el Gobierno ha accedido a pasar la votación al miércoles.

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, calificó este lunes de "impresentable" que se hubiera elegido el 7 de octubre para votar el decreto ley cuando había de margen hasta final de mes para que fuera convalidado por el Congreso.

De su lado, la Embajada de Israel tachó de "perverso, inhumano y aberrante" que el Congreso fuera a convalidarlo justo en esta fecha, una decisión "cínica y condenable" que achacó a la "obsesión anti-israelí" del Gobierno español.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos se mantiene firme y pide retirar el decreto de armas, mientras socios del Ejecutivo les reclaman apoyo

Podemos se mantiene firme y

El Congreso recuerda al Senado que los plazos de enmiendas a sus leyes los decide la Mesa de Armengol por mayoría

El Congreso recuerda al Senado

El Gobierno concede la Gran Cruz de Carlos III a Fernández Vara y Lambán a título póstumo

El Gobierno concede la Gran

El Constitucional estudiará la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación del 'procés' a Puigdemont

El Constitucional estudiará la decisión

En libertad con cargos el hombre detenido por abusar presuntamente de una joven en Ciudad Real

En libertad con cargos el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Congreso aplaza la votación

El Congreso aplaza la votación del embargo de armas a Israel para que no coincida con el aniversario del ataque de Hamás de 2023

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”