Espana agencias

El Congreso justifica la retirada de la enmienda del Senado a una ley alegando que el Gobierno la vetó

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Congreso justifica la retirada de la enmienda introducida por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, en la que se solicitaba que se pagasen 1.200 millones de euros a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla para bonificar el 75% de las tasas aéreas a sus ciudadanos, alegando que el Gobierno había vetado su tramitación.

En virtud de las competencias que le otorga la Constitución, el Ejecutivo tiene capacidad de impedir la tramitación parlamentaria de toda iniciativa legislativa que altere la política presupuestaria, ya sea por suponer más gasto o menos ingresos.

El PP promueve un nuevo conflicto de atribuciones contra el Congreso y el Gobierno para exigirles que rectifiquen su veto a una enmienda introducida por una amplía mayoría en el Senado al proyecto de ley por el que modifican la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, y que se votará en Pleno del Senado la próxima semana.

"Estamos ante un claro conflicto de atribuciones", denunciaron los 'populares, recordando que los actuales Presupuestos datan de 2023, y que la partida que figura en ese presupuesto para la bonificación de residentes para la navegación aérea se ha quedado "obsoleta". Con todo, ya avisan de que llevarán el asunto al Tribunal Constitucional.

Sin embargo, desde la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar tienen mayoría, se han limitado a tomar conocimiento de esa decisión y han puesto de relieve que aceptó la disconformidad expresada por el Gobierno a tramitar la citada enmienda de la Cámara Alta porque suponía, como alegó el Ejecutivo, una alteración del presupuesto, como así se les notificó y publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, según informaron fuentes parlamentarias.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijos reconoce los hechos y acepta 5 años de cárcel

Acusado de intentar matar a

Las acusaciones no pidieron cárcel para el detenido en Lleida por presunta violación a su hija

Las acusaciones no pidieron cárcel

Prohens recuerda a los afectados de las inundaciones en Ibiza y alerta de fenómenos "cada vez más violentos"

Prohens recuerda a los afectados

Defensa y Navantia sellan el contrato para la construcción de dos buques para la Armada por más de 700 millones

Defensa y Navantia sellan el

El PSOE informó al Supremo de que desde 2014 hizo más de 80 pagos en efectivo a Cerdán por más de 30.000 euros

El PSOE informó al Supremo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo dron de combate

El nuevo dron de combate europeo que puede asaltar el mercado: sigiloso, con IA y de bajo coste

Este es el dinero que deberías tener en efectivo en casa, según el BCE: “Es un componente esencial de la preparación nacional ante crisis”

Un nuevo informe revela que Salomé Pradas acudió a un acto taurino cuatro días antes de la DANA mientras Aemet ya alertaba del riesgo extremo

Este es el día de la semana que no debes echar gasolina, según la OCU

Cinco personas acuden al curso de recuperación del carnet de conducir en sus propios coches

ECONOMÍA

El método de trabajo 9-9-6,

El método de trabajo 9-9-6, la productividad por encima de la propia vida: 72 horas semanales, cero alcohol, “matrimonio precoz, filete y huevos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Un cliente de El Corte Inglés pide un préstamo y la financiera le aplica intereses del 14,25%: contrato nulo y condena por usura

Trabaja a media jornada en Bélgica y cobra más de 1.200 euros: “Puedes pasar a cobrar 2.200 euros”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

DEPORTES

Un expresidente del FC Barcelona

Un expresidente del FC Barcelona habla sobre la llegada de Leo Messi al club azulgrana: “Me tuvieron que convencer de que iba a ser excepcional”

La polémica celebración de un ciclista de Israel-Premier Tech Oded Kogut tras su victoria en el Tour de Croacia: “Para los que nos querían echar”

La UEFA da el visto bueno al partido Villarreal - FC Barcelona en Miami: “Esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente”

Las altas temperaturas en el torneo de Shanghái hacen mella en los tenistas: Djokovic vomita en mitad de un partido y Sinner se retira con calambres

El equipo ciclista Israel-Premier Tech cambiará de nombre y modificará su estructura para alejarse “de su actual identidad israelí”