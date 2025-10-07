Espana agencias

C-LM acudirá a la Conferencia Sectorial para abordar el reparto de menores insistiendo en la falta de financiación

La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Bárbara García Torijano, ha adelantado este martes que la posición del Gobierno autonómico continuará siendo la reclamación de recursos acorde con el reparto de menores, de cara a la próxima Conferencia Sectorial prevista "en las próximas semanas" para abordar el tema.

A preguntas de los medios, durante una rueda de prensa destinada a informar sobre los acuerdos del Consejo de Gobierno, la titular de Bienestar Social ha apuntado que en las últimas semanas se les ha informado "a través de la directora general de Infancia" y "el Ministerio", de la convocatoria de la Conferencia Sectorial.

Un encuentro ante el cual el Ejecutivo castellanomanchego ha reclamado "que dentro de los puntos del orden del día, también se refleje el de la financiación para la acogida de estos menores no acompañados".

La consejera ha reiterado su deseo de "una relación fluida" con el Ejecutivo estatal para abordar la situación. En este sentido, ha planteado que en las últimas semanas se han mantenido "en contacto con la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, porque a su vez también está en contacto con los ministerios de Inclusión y Migraciones".

"Seguimos un poco a la espera de que nos vayan indicando cómo y de qué manera se van a llevar a cabo estos traslados con la financiación que seguimos exigiendo desde Castilla-La Mancha", ha señalado la titular de Bienestar Social.

Además, ha reiterado que "desde Castilla-La Mancha no nos negamos a ser partícipes de esta de esta crisis" aunque "tiene que ser con garantías porque tenemos un sistema de protección que no queremos perjudicar", para lo que es necesaria "una financiación que da la posibilidad a poder mantener el sistema de protección".

