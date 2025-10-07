Espana agencias

Bolaños invita al PP a leer el informe de la UCO para dejar de decir "mentiras e insultos" sobre el PSOE

Por Newsroom Infobae

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha invitado este martes a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a leer el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la situación patrimonial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, que bajo su punto de vista desmiente la financiación ilegal o existencia de dinero negro en el PSOE, como defienden los 'populares'.

A renglón seguido, Bolaños ha emplazado a los senadores del PP a dejar de decir "falsedades, mentiras, insultos y difamaciones" sobre el PSOE y ha acusado a la dirigente 'popular' de "manipular a la opinión pública" con un discurso falso".

Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a la portavoz 'popular' en la Cámara Alta, que le ha pedido "explicaciones" por el informe de la UCO, que constituye, según sus palabras, la "imagen de la corrupción" del PSOE.

García ha dicho que en la sede socialista de la madrileña calle de Ferraz "entraban bolsas de basura llenas de dinero y salían sobres para pagar la corrupción". "Dinero fuera de la contabilidad oficial. Dinero en 'B' y financiación ilegal. Y de la chistorra como símbolo a los chorizos como sistema", ha ironizado.

"¿Pedro Sánchez recibió dinero de la trama, sí o no? ¿El PSOE se financió con dinero de la trama, sí o no?", ha lanzado durante su intervención.

VE AL PP ECHADO "EN BRAZOS" A UN DISCURSO "ULTRADERECHISTA"

En respuesta, Bolaños ha lamentado "profundamente" la "cantidad enorme de falsedades, mentiras, insultos y difamaciones" que, en su opinión, ha vertido García en sede parlamentaria.

"Si usted tuviera a bien leer algo, podría leer el informe de la UCO, que dice lo contrario de lo que usted afirma en sede parlamentaria. No tengo ninguna esperanza de que lea el informe, de que diga alguna verdad, de que no difame a personas honestas, de que usted sea una política en mayúsculas", ha replicado.

El ministro ha criticado que un partido "importante" como el PP se haya "echado en brazos del discurso más falso, ultraderechista e insultante" de los "45 años de democracia", con "acusaciones sin ninguna base".

"Intenta usted manipular a la opinión pública con falsedades. ¿Me puede identificar, en concreto, dónde están recogidas esas afirmaciones? ¿Por qué no leen el informe?", le ha preguntado.

