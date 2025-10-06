Espana agencias

Vox pide al PP que realice pruebas periciales a los migrantes que lleguen a Murcia para comprobar que sean menores

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado que "el Gobierno central ha vuelto a engañar a los ciudadanos de la Región" después de que se conociera que, desde 2023, llegaron 340 migrantes menores como si fueran adultos.

"Es una estafa constante. Hay sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que demuestran que al menos el 57% de los menas son mayores de edad, y en Aragón las pruebas periciales revelaron que el 90% también lo eran". Por esto desde Vox han pedido al Partido Popular "que cumpla el acuerdo presupuestario y realice estas pruebas en la Región. Los que no sean menores y sean extranjeros deben pasar a disposición policial y ser deportados", han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Antelo ha insistido en que "a España se entra de forma legal y ordenada" y ha recalcado que "los inmigrantes ilegales, los delincuentes extranjeros y quienes pretendan imponer sus costumbres contrarias a nuestros valores deben ser deportados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

De Andrés (PP) acusa a PNV, EH Bildu y PSE de "connivencia" con los responsables de los presuntos abusos en Bernedo

De Andrés (PP) acusa a

Vox presentará una denuncia por malversación tras pagar el Gobierno el regreso de la Flotilla "crucero de bailoteo"

Vox presentará una denuncia por

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

Ayuso alude a la participación

Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos, método que se presta a la corrupción

Podemos exige a Sánchez y

El Principado trabaja en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto vía decreto

El Principado trabaja en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”