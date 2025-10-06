Vox pide al PP que realice pruebas periciales a los migrantes que lleguen a Murcia para comprobar que sean menores

El presidente provincial de Vox, José Ángel Antelo, ha denunciado que "el Gobierno central ha vuelto a engañar a los ciudadanos de la Región" después de que se conociera que, desde 2023, llegaron 340 migrantes menores como si fueran adultos.

"Es una estafa constante. Hay sentencias, como la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que demuestran que al menos el 57% de los menas son mayores de edad, y en Aragón las pruebas periciales revelaron que el 90% también lo eran". Por esto desde Vox han pedido al Partido Popular "que cumpla el acuerdo presupuestario y realice estas pruebas en la Región. Los que no sean menores y sean extranjeros deben pasar a disposición policial y ser deportados", han informado fuentes del partido en una nota de prensa.

Antelo ha insistido en que "a España se entra de forma legal y ordenada" y ha recalcado que "los inmigrantes ilegales, los delincuentes extranjeros y quienes pretendan imponer sus costumbres contrarias a nuestros valores deben ser deportados".