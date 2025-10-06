Unicaja dice que sólo trabaja con el plan de seguir siendo una entidad independiente

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El consejero delegado de Unicaja, Isidro Rubiales, ha dicho este lunes que trabajan con un único plan sobre la mesa, que es seguir siendo una entidad independiente, mejorar la rentabilidad y aportar valor al accionista.

Rubiales, en el XVI Encuentro Financiero de Expansión, ha manifestado que Unicaja demuestra que su modelo de negocio y proyecto tiene sentido por ser "cercano al territorio", tener trayectoria histórica y capacidad de mejorar en rentabilidad y remuneración al accionista.

Por eso, ha reiterado que "sólo tenemos en lo alto de la mesa seguir siendo un proyecto independiente".

Respecto a los procesos de fusiones en España en general, ha asegurado que, a diferencia de lo ocurrido años atrás con motivo de la crisis financiera, ahora se hacen en función de las circunstancias de cada entidad y que en España se produzcan dependerá de las decisiones estratégicas de cada una y de cómo analicen los escenarios.

En su opinión, tiene sentido que en el sistema bancario español, que considera "suficientemente competitivo", haya diferentes modelos de tamaño de entidades.

Preguntado por la larga duración de la opa del BBVA sobre el Sabadell (17 meses), ha respondido que con esos plazos no son buenos para nadie, por lo que sería deseable que fueran menores.

Respecto a Unicaja, ha destacado que está focalizada en buscar alianzas para acelerar su crecimiento en el segmento del consumo y ha recordado que uno de los objetivos del banco, en el que actualmente el 60 % del crédito que concede es hipotecario, es la diversificación.

En esa línea que contempla el plan estratégico de la entidad, ha señalado que han identificado oportunidades para mejorar en determinados segmentos, por lo que puede haber acuerdos como los que ya ha establecido el banco para el desarrollo de la capacidad de gestión de ahorro de los clientes y el lanzamiento de la nueva banca privada de Unicaja.

Ha añadido que siguen abiertos a alianzas para un mayor desarrollo en gestión de activos y consumo, siguen "viendo cosas" para la gestión de activos de banca privada y analizan alternativas en el ámbito de financiación al consumo.

En cuanto al crédito hipotecario, ha explicado que está marcado por un escenario de mucha competencia entre entidades y el problema de la falta de oferta de vivienda, que hace que los bancos se tengan que pelear por una demanda que es mejor que la que tenían, pero que no es la que desearían tener y lo están haciendo a precios muy competitivos, "pero todo tiene un límite".

En su opinión, hay que preservar la rentabilidad sobre el volumen y espera que la situación se racionalice adaptando el precio del productos (el interés de las hipotecas) a la rentabilidad que deben tener para los bancos.

Ha recordado que, aunque se están financiado a costes bajos, los bancos toman decisiones de riesgo en el caso de las hipotecas a veinte años, por lo que deben ser prudentes en la fijación de los precios.

Para Rubiales Unicaja, pese a la diversificación que ha emprendido, tiene ambición de seguir siendo un jugador relevante en el crédito hipotecario y apostando por ese segmento, y también por el crédito al promotor de viviendas, que en la crisis financiera quedó cuestionado.

Ha manifestado que hoy las circunstancias son diferentes y lo que se financia es la construcción, un segmento muy atractivo, por lo que un objetivo de Unicaja es seguir creciendo en respaldo al promotor. EFECOM