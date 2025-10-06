Espana agencias

Transportes destina 32,3 millones al mantenimiento de la electrificación del corredor sur

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 32,3 millones de euros (IVA incluido) un contrato destinado a labores de mantenimiento de los sistemas y equipos de electrificación de todas las líneas que componen el corredor sur de alta velocidad durante los próximos cuatro años.

El contrato, a ejecutar por Adif, tomará el relevo del actual una vez concluya su vigencia y garantiza así la fiabilidad y disponibilidad de los equipos y sistemas que aportan energía para que los trenes circulen por las líneas de alta velocidad Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga, y las conexiones, también de alta velocidad, con Granada y Toledo.

Con este contrato, se garantiza que Adif siga disponiendo de equipos y medios especializados para afrontar la complejidad técnica y el alcance que presentan las labores de conservación y mantenimiento de los equipos que componen la electrificación de todas estas líneas, ha explicado este lunes el ministerio en un comunicado.

El contrato se suma a los de mantenimiento del resto de partes y equipos que componen los corredores de alta velocidad y el resto de la red, desde infraestructura y vías hasta telecomunicaciones o equipos de señalización y protección, por otros 450 millones de euros.

La actuación abarca desde las subestaciones (instalaciones situadas a lo largo de una línea ferroviaria que adaptan la energía de la red general para aportarla al ferrocarril) hasta la línea aérea de contacto o catenaria, pasando por la iluminación de túneles o el telemando de energía (dispositivo para gestionar la electrificación en remoto y tiempo real).

El contrato incluye trabajos de mantenimiento preventivo, el destinado a su continua monitorización; el programado, que se realiza periódicamente, y el correctivo, para actuar en caso de necesidades puntuales. EFECOM

