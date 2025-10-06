Espana agencias

Sumar invita al PSOE a dar "todas las explicaciones que tenga que dar" sobre los pagos en efectivo a Ábalos

La coordinadora general de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha invitado al PSOE a dar "todas las explicaciones que tengan que dar" sobre los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, dado que no le toca a su formación comentar lo que tiene que decir los socialistas al respecto.

En rueda de prensa este lunes en Madrid y cuestionada sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las retribuciones al exsecretario de Organización del PSOE, Hernández ha declinado hacer más valoraciones al estar ligado a una investigación judicial en curso.

De esta forma, Hernández ha recalcado que en este caso puede haber más informes o revelaciones y que lo adecuado es esperar a que haya un pronunciamiento judicial, dado que por ahora solo conocen "la superficie" tras este informe de la UCO en el marco del caso Koldo.

"Explicaciones que se den todas las que tengan que darse por parte del PSOE. No somos nosotros los que tenemos que decir lo que el PSOE debe decir al respecto. Nuestro objetivo y voluntad es firme, es acabar con una lacra (la corrupción) que no es ni de izquierdas ni de derechas, no obedece a ningún tipo de ideología. Es el cáncer de la democracia", ha enfatizado.

Por tanto, ha defendido que por parte de Sumar se van a impulsar medidas de regeneración democrática que prevengan actuaciones irregulares, como la creación de una oficina anticorrupción que ya llevaron al Congreso y que fue tumbada por PP, Vox y Junts.

"EL CIRCO DE LA DERECHA HA LLEGADO A SU FIN"

En este sentido, ha criticado que han escuchado a la derecha, en referencia al PP, "ladrar" contra la corrupción pero a la hora de la verdad acaban votando en contra de esta oficina anticorrupción, deslizando que quizás tienen "miedo" de que ese órgano acabara investigando al PP por el caso del presunta corrupción que salpica al exministro Cristóbal Montoro.

"El circo de la derecha ha llegado a su fin con la corrupción", ha proclamado Hernández para insistir en que la voluntad de Sumar es seguir apostando por "cordones sanitarios" que "protejan a la democracia" de la corrupción.

