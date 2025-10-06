Espana agencias

Sánchez despide a Vara en su funeral: "Un progresista comprometido e íntegro"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ensalzado la figura del expresidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo, al que ha calificado como "un progresista comprometido e íntegro" y "una buena persona" que tuvo a su comunidad como prioridad número uno.

En declaraciones a los medios antes de su funeral en Olivenza (Badajoz), Sánchez ha señalado que es "un día triste para los extremeños y para la familia progresista".

Así ha señalado que Vara encontró su compromiso prioritario en Extremadura, el segundo fue la democracia y a continuación el socialismo. "Tuvo una visión muy positiva y optimista del presente y el futuro de Extremadura", ha señalado sobre Vara, fallecido a los 66 años tras una larga enfermedad.

Para Sánchez, supo entender que "el fortalecimiento de los servicios de sanidad y educación así como la transformación ecológica y digital podrían convertir a Extremadura en tierra de oportunidades. A su juicio Vara "lo consiguió" y la situación actual de la comunidad es producto de su visión y aportación a la política", ha añadido.

"Con inmensa gratitud y enorme pena lo que tenemos que hacer desde el PSOE y todos aquellos que nos dedicamos a la política es recoger ese legado de Vara de mirar al futuro con optimismo y esperanza" como, afirma, hizo él con su tierra.

El jefe del Ejecutivo ha definido al expresidente de Extremadura e integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE con Sánchez como secretario general, "como un servidor público ejemplar, un progresista comprometido e íntegro y una buena persona".

"Guillermo empezó siendo médico y luego se dedicó a la política para cuidar de todos", ha señalado Sánchez antes del inicio del funeral, al que ha acudido buena parte del Gobierno central. "Y lo hizo como hacía las cosas, con mucha voluntad de escuchar, de hablar , de acordar con gente que pensara distinto a él", lo que explica, afirma, que tras su muerte esté recibiendo muestras de reconocimiento también de fuera del partido, que reconocen su aportación al progreso de Extremadura.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP dice que Sánchez no fue al funeral de Lambán y va al de Vara: "Para él hay expresidentes de primera y de segunda"

El PP dice que Sánchez

El juez ofrece a la UCM personarse como perjudicada por la presunta apropiación indebida de Begoña Gómez

El juez ofrece a la

Podemos denuncia a Netanyahu y el ministro de Defensa israelí ante la Fiscalía de la AN por el abordaje a la flotilla

Podemos denuncia a Netanyahu y

El Supremo cita a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus "ingresos irregulares y opacos"

El Supremo cita a Ábalos

El juez cita de nuevo a Ábalos y Koldo García tras el informe de la UCO sobre sus vínculos económicos

El juez cita de nuevo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid determina

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria