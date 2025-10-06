Espana agencias

Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos, método que se presta a la corrupción

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe dar "muchas explicaciones" ante los pagos en efectivos del PSOE al exministro José Luis Ábalos, que ha tildado de "muy extraño" y que abre las sospechas de presunta corrupción.

"Lo que ha ocurrido en el epicentro del PSOE es gravísimo y Sánchez no ha dado explicaciones", ha lamentado durante una rueda de prensa este lunes en la sede del partido morado, para proclamar que "algo huele a podrido en Dinamarca" a tenor del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el 'caso Koldo'.

Para el dirigente de Podemos, está claro que es evidente que los casi 20.000 euros que el PSOE pagó en sobres a su exsecretario de Organización es un "sistema muy extraño de remuneración que se presta a situaciones de corrupción".

ES GRAVE QUE CERDÁN ESTÉ EN LA CÁRCEL Y ÁBALOS PUEDA ACABAR EN ELLA

"Este modus operandi es un sistema de remuneración verdaderamente raro", ha apostillado para aclarar que no le corresponde a su partido pronunciarse sobre si hay o no financiación irregular en el PSOE, algo que tienen que determinar los jueces. "Si el PSOE llegado el caso acaba imputado por financiación ilegal, daríamos otro tipo de declaraciones", ha añadido.

En todo caso, Fernández ha sostenido que tanto el presidente como el propio PSOE deben dar "muchísimas explicaciones" sobre estos pagos extraños en efectivo, dado que es "gravísimo" que tengan a un exsecretario de Organización en la cárcel (Santos Cerdán) y otro que "puede acabar en prisión", en alusión al propio Ábalos.

Más allá de estas consideraciones, el dirigente de Podemos ha ironizado que los pormenores del caso Koldo parecen el "título de una película antigua de serie 'B'", aunque la realidad es "triste" dado que el "espectáculo bochornoso" de la corrupción del bipartidismo se mantiene durante décadas.

"Siempre es lo mismo, es un no parar y cada día da más vergüenza e indignación", ha censurado para reprochar que el informe de la UCO no es como lo interpreta el PP ni tampoco demuestra que el PSOE está "totalmente limpio". "Asistimos a bulo sobre bulo", ha ahondado.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DECENTE AL BIPARTIDISMO

Finalmente, ha denunciado que los bolsillos de los "corruptos del PSOE y del PP" se han llenado durante estos años mientras que los de la gente común se han ido vaciando "cada vez más".

Por tanto, ha urgido a la necesidad de construir una alternativa al bipartidismo "decente, honrada y socialmente justa" para acabar ocn estos "espectáculos bochornosos de corrupción".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso alude a la participación de "dos miembros de ETA" en la flotilla y cuestiona su intención de llevar "paz" a Gaza

Ayuso alude a la participación

El Principado trabaja en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto vía decreto

El Principado trabaja en la

Congreso y Senado votan mañana la propuesta de Vox de fiscalizar el gasto en inmigración ilegal, y el PP será clave

Congreso y Senado votan mañana

El Congreso debate mañana la propuesta de ERC para reconocer a los guerrilleros antifranquistas

El Congreso debate mañana la

Podemos mantiene en el aire el decreto de embargo de armas y será este martes cuando desvele el sentido de su voto

Podemos mantiene en el aire
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las mejores zapatillas para este

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

ECONOMÍA

Estos son los números ganadores

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

DEPORTES

Borja Iglesias vence a los

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”