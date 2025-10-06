Podemos exige a Sánchez y al PSOE explicaciones por los pagos en efectivo a Ábalos, método que se presta a la corrupción

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe dar "muchas explicaciones" ante los pagos en efectivos del PSOE al exministro José Luis Ábalos, que ha tildado de "muy extraño" y que abre las sospechas de presunta corrupción.

"Lo que ha ocurrido en el epicentro del PSOE es gravísimo y Sánchez no ha dado explicaciones", ha lamentado durante una rueda de prensa este lunes en la sede del partido morado, para proclamar que "algo huele a podrido en Dinamarca" a tenor del último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el 'caso Koldo'.

Para el dirigente de Podemos, está claro que es evidente que los casi 20.000 euros que el PSOE pagó en sobres a su exsecretario de Organización es un "sistema muy extraño de remuneración que se presta a situaciones de corrupción".

ES GRAVE QUE CERDÁN ESTÉ EN LA CÁRCEL Y ÁBALOS PUEDA ACABAR EN ELLA

"Este modus operandi es un sistema de remuneración verdaderamente raro", ha apostillado para aclarar que no le corresponde a su partido pronunciarse sobre si hay o no financiación irregular en el PSOE, algo que tienen que determinar los jueces. "Si el PSOE llegado el caso acaba imputado por financiación ilegal, daríamos otro tipo de declaraciones", ha añadido.

En todo caso, Fernández ha sostenido que tanto el presidente como el propio PSOE deben dar "muchísimas explicaciones" sobre estos pagos extraños en efectivo, dado que es "gravísimo" que tengan a un exsecretario de Organización en la cárcel (Santos Cerdán) y otro que "puede acabar en prisión", en alusión al propio Ábalos.

Más allá de estas consideraciones, el dirigente de Podemos ha ironizado que los pormenores del caso Koldo parecen el "título de una película antigua de serie 'B'", aunque la realidad es "triste" dado que el "espectáculo bochornoso" de la corrupción del bipartidismo se mantiene durante décadas.

"Siempre es lo mismo, es un no parar y cada día da más vergüenza e indignación", ha censurado para reprochar que el informe de la UCO no es como lo interpreta el PP ni tampoco demuestra que el PSOE está "totalmente limpio". "Asistimos a bulo sobre bulo", ha ahondado.

CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA DECENTE AL BIPARTIDISMO

Finalmente, ha denunciado que los bolsillos de los "corruptos del PSOE y del PP" se han llenado durante estos años mientras que los de la gente común se han ido vaciando "cada vez más".

Por tanto, ha urgido a la necesidad de construir una alternativa al bipartidismo "decente, honrada y socialmente justa" para acabar ocn estos "espectáculos bochornosos de corrupción".