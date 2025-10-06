Espana agencias

Pisarello (Comuns) pide no dejar a Palestina "en manos de Trump y Netanyahu" en el proceso de paz

Por Newsroom Infobae

El portavoz de los Comuns y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha pedido que no se deje a Palestina "en manos de Trump y Netanyahu" en las negociaciones para un eventual alto al fuego y sobre el plan de paz en Gaza. En su opinión, el plan presentado por ambos mandatarios no representa una alternativa viable.

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede de los Comuns, en alusión a los presidentes de Estados Unidos e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, y ha defendido que el pueblo palestino debe participar en estas negociaciones y no naturalizar "la ocupación" israelí.

"Hay que asegurar que no haya ningún plan que solo sirva para permitir los negocios inmobiliarios de la familia Trump. Y, en general, no existe ningún plan destinado a asumir la paz si no reconoce esta autodeterminación del pueblo palestino", ha defendido.

Ha dicho que la prioridad debe ser que se frenen los ataques israelíes a Palestina y que, para ello, es necesario aislar a Israel, que se apliquen sanciones, un embargo inmediato, efectivo e integral de armamento y garantizar "que los genocidas, empezando por Netanyahu, no quedarán impunes".

GLOBAL SUMUD FLOTILLA

Sobre el retorno de algunos miembros de la Global Sumud Flotilla, ha celebrado que no se deba lamentar hasta el momento ninguna desgracia personal tras su arresto, pero ha señalado que las vejaciones y abusos que han expuesto los activistas de la misma dan prueba de que "a consecuencia de la ocupación y el apartheid, Israel se ha vuelto abiertamente un estado fascista".

"Si hizo esto con personas de nacionalidades europeas y del mundo entero, ¿qué nos estará haciendo con la población palestina?", ha preguntado, y ha respaldado que la Fiscalía investigue el trato que han recibido los tripulantes de la flotilla.

Por todo ello, ha defendido seguir con la movilización en las calles y la presión a los gobiernos: "Sigue siendo más necesaria que nunca para liberar a todos los activistas secuestrados y, evidentemente, para detener el genocidio".

EMBARGO DE ARMAS

Finalmente, sobre el decreto de embargo de armas a Israel, que se votará esta semana en el Congreso, ha dicho que la propuesta del Gobierno manda un mensaje al resto del mundo, pero que "tiene insuficiencias" en su aplicación práctica.

Pisarello confía que durante la tramitación parlamentaria se pueda modificar y blindarlo: "Somos conscientes de que hay muchas insuficiencias y agujeros en la regulación que deberían poder modificarse".

