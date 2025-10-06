Espana agencias

Patxi López destaca que Vara entendía que el adversario tiene parte de razón y asegura que eran "casi hermanos"

Por Newsroom Infobae

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha elogiado al expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara tras acudir a su funeral en Olivenza (Badajoz). Le ha definido como un referente de la buena política que entendía que el adversario "tiene parte de razón".

En declaraciones a los medios a la salida del oficio fúnebre ha señalado que tenía una relación muy especial con él "casi de hermanos", ha señalado, y le ha definido como "un hombre bueno" que además era capaz de transmitirlo con sus "buenos modales".

En ese sentido ha destacado como virtudes que era capaz de entender que el adversario político "tiene parte de razón" y su preocupación por los más humildes. "Es la herencia que nos llevamos , ojalá fuéramos capaces de aplicarla en el día a día de la política".

No obstante, ha precisado que Vara no era una excepción, pero sí un "referente" de "la buena política" pues considera que hay muchas personas que practican el dialogo y la búsqueda del entendimiento con el que piensa distinto mientras otros se basan en "el insulto, la descalificación y la agresividad".

Así lo ha indicado tras el funeral al que ha acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuatro de sus ministros así como los presidentes del Congreso, Francina Armengol (PSOE), y Senado, Pedro Rollán (PP), entre otros cargos.

