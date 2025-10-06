Espana agencias

Mujeres en las Fuerzas Armadas animan a las jóvenes a informarse sobre la carrera militar: "La que quiere, puede"

Por Newsroom Infobae

Ocho mujeres con altos cargos en los Ejércitos de Tierra, Aire y del Espacio, la Armada y la Unidad Militar de Emergencias (UME) han animado este lunes a las jóvenes a informarse sobre la carrera militar, aunque han coincidido en destacar que requieren de vocación y capacidad de sacrificio. "La que quiere, puede", han dicho.

Así lo han hecho una jornada organizada por 'Artículo 14', en la que han participado la farmacéutica jefe del Laboratorio de Identificación Rápida (LABIR) de la UME; la jefa de equipo del Centro de Entrenamiento Táctico (CIET) de la UME, la sargento primero Verónica Restrepo; la teniente veterinaria del Ejército de Tierra Cecilia Jorge de la Portilla, y la miembro del Centro de Integración y Control de Apoyo Logístico (CICAL), la brigada especial María Teresa Espada.

Además, han asistido la teniente piloto de F-18 destinada en el Ala 15 Yaiza Galindo, la jefa del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial; la coronel Beatriz Puente; la jefa de Armas del submarino S-82 'Narciso Monturiol', la teniente de navío María del Rocío Porras de Sola; y la supervisora de cámara de mando del S-71 'Galerna', la sargento Alicia Amado Piñeiro.

La brigada Espada ha hecho hincapié en que la que "la que quiere puede, quien tiene la vocación, lo hace sin importarle nada" y que "en ningún momento" ha sentido "ninguna diferencia" por ser mujer.

En la misma línea se han expresado la teniente coronel Rodríguez y la sargento primero Restrepo, que han afirmado que "todo es factible", pero que entrar en un cuerpo como la UME implica "querer estar ahí y tener vocación" puesto que hay que "quitar mucho tiempo de la vida personal".

MEDIDAS DE CONCILIACIÓN

La coronel Puente ha asegurado que hay "tiempo para todo" y la teniente de navío Porras ha defendido las medidas de conciliación en las Fuerzas Armadas. "Han implementado medidas para que una mujer pueda llevar a cabo perfectamente su carrera militar y personal", ha señalado.

Así las cosas, la teniente Galindo ha hecho un llamamiento a que las chicas se informen respecto a la carrera militar.

