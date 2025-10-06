Meliá asume la gestión de los exclusivos hoteles MiM, propiedad de Leo Messi

Palma, 6 oct (EFECOM).- Meliá pasará a gestionar a partir del 1 de noviembre los hoteles de la firma MiM, propiedad del futbolista argentino Leo Messi, que se integrarán dentro de la marca denominada The Meliá Collection, después de que ambas compañías hayan sellado una alianza.

Según ha informado este lunes Meliá en un comunicado, el grupo de hoteles boutique de lujo de Messi cuenta con 6 establecimientos en destinos exclusivos, en lugares privilegiados de España como Sitges, Sotogrande, Mallorca, Ibiza y Baqueira Beret, y también en Andorra.

Los hoteles MiM representan la consolidación de la apuesta por el sector de alto nivel y sus establecimientos evocan la impronta y personalidad del futbolista a través de atributos exclusivos, como la Suite Messi, o detalles como una réplica del trofeo del Balón de Oro autografiado por el propio futbolista.

Se trata de hoteles únicos que aspiran a ofrecer experiencias exclusivas en destinos icónicos y, de esta forma, su integración en el catálogo de The Meliá Collection, en un modelo de alquiler.

The Meliá Collection, cuyo catálogo cuenta con 26 establecimientos abiertos o en proyecto en más de 12 países, se caracteriza por ser una colección de hoteles independientes que mantienen su identidad, pero se benefician de la distribución, estándares y marketing de Meliá.

Este modelo permite a los hoteles MiM conservar su carácter y estilo propios, mientras se integran en un sistema global de reservas y fidelización, con visibilidad internacional. EFECOM