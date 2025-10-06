Espana agencias

Más de la mitad de los inquilinos (53 %) quiere comprar una casa en 5 años, según Fotocasa

Madrid, 6 oct (EFECOM).- Uno de cada dos inquilinos mayores de 18 años que han alquilado una vivienda para vivir en ella o lo han intentado durante 2025 prevé adquirir una en un plazo no superior a cinco años, según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa difundido este lunes.

En concreto, un 19 % estima que realizará esta compra en un plazo de dos años y un 34 % prevé hacerlo en un horizonte temporal que oscila entre los dos y cinco años.

Según Fotocasa, se ha producido un cambio significativo en cuanto a la intención de compra ya que hace doce meses el 48 % se planteaba comprar una vivienda en el próximo lustro, porcentaje que ahora aumenta hasta el 53 %, cinco puntos más y un valor similar al que se daba en 2023.

Además, hay un 30 % que, aunque no se plantea comprar una vivienda a medio plazo, sí que espera hacerlo más adelante. Y, por último, hay un 17 % que descarta por completo realizar esta operación, tanto a medio como a largo plazo.

Un 65 % de los que tienen entre 25 y 34 años prevé comprar una vivienda en el próximo lustro, porcentaje que se sitúa en el 61 % entre aquellos de 35-44 años.

El coste de la vivienda es una de las principales barreras tanto para alquilar una como para comprarla y un 72 % de los encuestados califica los precios como muy caros.

Según indica Fotocasa, el alquiler ya no es una opción deseada a largo plazo para muchos ciudadanos, sino una etapa forzada por no poder comprar vivienda.

Este cambio de tendencia responde a un precio del alquiler cada vez más tensionado y a una percepción creciente de que la compra, a pesar de sus dificultades, representa mayor estabilidad y protección frente a la subida de precios del mercado del arrendamiento, indica la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos. EFECOM

