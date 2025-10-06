Espana agencias

Los últimos españoles de la flotilla abandonan Israel salvo la detenida por dar un mordisco a una funcionaria

Los últimos españoles de la Global Sumud Flotilla que fueron detenidos por Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza han salido este lunes de Tel Aviv, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas israelíes.

Finalmente, han sido 27, y no los 28 españoles que aún seguían bajo custodia israelí, los que han partido rumbo a España, ya que una integrante española ha visto ampliada hasta el miércoles su detención tras ser acusada el domingo de morder a una funcionaria de la prisión de Ktziot durante un examen médico.

La Policía de Israel ha confirmado en redes sociales la prórroga del arresto de esta activista, que fue evacuada desde la cárcel de Ktziot a una comisaría de Segev Shalom, en la región del Néguev, para ser interrogada tras la supuesta agresión.

El Ministerio de Exteriores israelí había informado de este incidente el domingo, en un mensaje en el que aseguró que la trabajadora de la cárcel había sufrido heridas leves.

En total, 49 españoles viajaban a bordo de la Global Sumud Flotilla. Un primer grupo de 21 aterrizó el domingo en España tras ser deportado desde Israel y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, había anunciado que salvo contratiempos de última hora los 28 restantes regresarían hoy.

Desde la Global Sumud Flotilla han confirmado que el avión con los españoles --en el que viajan nacionales de varias nacionalidades más-- se encuentra ya en Atenas. Según han precisado, está previsto que aterricen en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, pasada la medianoche del martes.

