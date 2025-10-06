Las bolsas de China continental no operan este lunes por festivo

Pekín, 6 oct (EFECOM).- Las Bolsas de China continental no operarán este lunes por las vacaciones con motivo del período vacacional por el Día Nacional de China.
Los parqués de Shanghái y Shenzhen no retomarán su actividad hasta el 9 de octubre. EFECOM
