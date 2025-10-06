Las ayudas pagadas por nuevos vehículos de afectados por la dana superan el 90 %

Sedaví (Valencia), 6 oct (EFECOM).- Las ayudas pagadas en el Plan Reinicia Auto+ para ayudar a los afectados por la dana, en vigor hasta el próximo 31 de octubre, superan el 90 % de las solicitudes y ascienden a 38.537 por un valor de 199,4 millones de euros, de las 41.211 solicitudes presentadas.

Estos datos han sido facilitados este lunes por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante una visita al concesionario Seat y Cupra Motor J.R. Valle de Sedaví, que resultó inundado en la dana del 29 de octubre de 2024.

Del total de solicitudes presentadas, 22.438 corresponden a vehículos con algún tipo de electrificación (eléctricos, híbridos enchufables e híbridos no enchufables) y 18.773 corresponden a vehículos de combustión.

Estas ayudas a familias, empresas y autónomos para la adquisición de coches electrificados, eléctricos, híbridos, híbridos no enchufables y de combustión están siendo "un programa de éxito", ha asegurado el ministro, que ha añadido que la adquisición de nuevos vehículos por parte de afectados que perdieron su vehículo en las inundaciones de hace casi un año en Valencia está contribuyendo al incremento de las ventas de coches en España.

En España, país que más crece en ventas de coches en Europa, hasta septiembre se han vendido 865.000 coches, una cifra que supone un incremento del 15 %, y de ellos 103.000 son coches vendidos en la Comunitat Valenciana.

Hereu, que ha destacado la actitud "de resistencia" y capacidad de recuperación de Valencia, ha agradecido la colaboración de los concesionarios, "pieza fundamental para conseguir que las ayudas fuesen muy rápidas". "Ayudar a la demanda y ayudar específicamente a la demanda electrificada es ayudar a la industria", ha asegurado.

Según ha recordado, hace tres meses visitó la gigafactoría de PowerCo en Sagunto, actualmente en construcción, que es una de las grandes industrias, junto a Ford Almussafes, que tiran de pequeñas y medianas empresas.

"Lo único que no podemos recuperar son las víctimas. Lo demás, estamos en un proceso de recuperación en muchas constantes económicas y sociales", ha señalado.

Sobre los vehículos dañados por las inundaciones que han desaparecido, el ministro ha indicado que se han dado dos años para regularizar la baja del vehículo y completar el expediente, y son circunstancias "excepcionales" que tendrán que analizar para determinar los motivos.

Preguntado por si Industrias Alegre, una de las empresas del sector de la automoción que resultó dañada por las inundaciones, y los proveedores han recibido ya las indemnizaciones del Consorcio de Seguros, Hereu ha apuntado que están "en proceso de cobro" pues los expedientes en el caso de la industria son más complejos que en los particulares.

El Consorcio está en proceso de tramitación de centenares de miles de solicitudes pero "están en un proceso de recibir ya las ayudas", ha apuntado, para añadir que a estas ayudas se añaden otras líneas del ICO y la de créditos blandos, como el Reinicia del Fondo de Inversión Productiva, que estará en vigor "durante meses y algunos años".

Sobre la recuperación de la industria de la zona dana, ha asegurado que va en positivo y ha subrayado la "enorme capacidad" de la industria, así como del turismo. "Es espectacular la capacidad de recuperación que habido en la provincia de Valencia y las constantes económicas así lo muestran", ha dicho.

El ministro ha afirmado que incentivar la demanda es uno de los objetivos que apoya el Ministerio y la forma de hacerlo se tendrá que analizar, ha precisado al ser preguntado por el Plan Moves, para agregar que buscarán la fórmula para que sea "más eficaz".

Un plan que ha agotado los fondos de este año, ha dicho, y que es "indicador de un determinado éxito colectivo" en cuanto a la demanda de producto electrificado. EFECOM

