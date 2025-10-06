Espana agencias

La Corte Internacional analiza si las leyes del trabajo amparan el derecho a la huelga

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Haya, 6 oct (EFECOM).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) inició este lunes las audiencias para analizar si el derecho a la huelga está protegido por las normas internacionales del trabajo, en un caso histórico que enfrenta a gobiernos, sindicatos y empleadores sobre el alcance de la libertad sindical y la interpretación de un convenio clave de 1948.

La cuestión fue planteada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que pidió a la CIJ una opinión consultiva ante “un desacuerdo serio y persistente” entre sus tres pilares -gobiernos, empleadores y trabajadores- sobre el Convenio número 87, un tratado de 1948 que recoge los principios básicos de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.

En noviembre de 2023, la OIT adoptó la resolución solicitando a la CIJ que aclarara si el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones está amparado por ese tratado internacional.

Los órganos de control de la OIT han interpretado tradicionalmente que el derecho a la huelga se deduce de la libertad sindical, pero varios gobiernos y asociaciones empresariales han cuestionado esta lectura, generando un bloqueo institucional.

Desde hoy y hasta el miércoles, una veintena de países y cinco organizaciones expondrán sus argumentos legales en audiencias públicas en La Haya.

“La libertad sindical figura en el preámbulo de la Constitución de la OIT como un principio y derecho fundamental que los Estados miembros están obligados a respetar, promover y realizar”, subrayó este lunes Tomi Kohiyama, directora de la oficina de servicios legales de la OIT, quien precisó que la organización no adopta una posición sobre el fondo de la cuestión, es decir, si el derecho a la huelga está o no protegido por el convenio.

Kohiyama añadió que la OIT instó a la Corte a aclarar si la libertad sindical puede existir plenamente sin el derecho a la huelga.

Por su parte, la Confederación Sindical Internacional (CSI) señaló que “millones de trabajadores de todo el mundo invitan a la Corte a confirmar que el derecho de huelga está protegido” por el Convenio, afirmó su representante, Paapa Danquah, en nombre de 191 millones de empleados en 169 países, “muchos de los cuales sufren intimidaciones y represalias a diario por el simple hecho de pertenecer a un sindicato”.

“Cuando un derecho protegido, aceptado y ejercido durante generaciones se pone en duda, no solo peligra la huelga: se socavan el diálogo social y el propio Estado de derecho”, advirtió Danquah ante los jueces en el Palacio de la Paz.

En total, 31 Estados y organizaciones presentaron escritos ante la Corte, entre ellos España, Colombia, Alemania, Japón, México, Sudáfrica y Países Bajos, además de varios organismos internacionales.

La opinión consultiva que emita la CIJ dentro de unos meses no tiene carácter vinculante, pero su autoridad jurídica y política puede ser decisiva para zanjar un conflicto que lleva años afectando a la aplicación uniforme de las normas laborales internacionales y la protección de las huelgas a escala global. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Renault trabaja en reducir sus costos pero no da cifras ni confirma reducción de empleos

Infobae

Gobierno cántabro tranquilo ante querella de PACMA por la caza de lobos: "Trabajamos con el aval judicial"

Infobae

En libertad con medidas el detenido por violar a su hija ante su otro hijo en la calle en Lleida

En libertad con medidas el

El PP supedita su voto al decreto de embargo de armas a Israel a que no comprometa la seguridad nacional

El PP supedita su voto

Vox pide a Azcón declarar 'persona non grata' al portavoz de la Casa Palestina de Aragón, que califica de "terrorista"

Vox pide a Azcón declarar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El coche más vendido de

El coche más vendido de España se fabrica en Marruecos: es el modelo más barato con etiqueta ECO

Bob Pop se postula a la alcaldía de Barcelona con los Comuns: “Ada Colau es un ejemplo”

Las mejores zapatillas para este otoño-invierno, según un podólogo: “Anchas, ligeras y transpirables”

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 3

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los números ganadores del sorteo de Super Once del 6 octubre

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial

Italia-Israel: protestas propalestinas, blindaje policial y tensión antes del partido

Borja Iglesias vence a los odiadores con su regreso a la Selección: ‘El Panda’ reencuentra en Vigo la puntería y la felicidad

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil