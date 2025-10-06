Espana agencias

La Bolsa española, tras una apertura volátil, cae el 0,42 % y pone en riesgo los 15.500

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 6 oct (EFECOM).- La Bolsa española, tras una apertura volátil, opta por la tendencia negativa, baja el 0,42 % y pone en riesgo los 15.500 puntos, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, haya presentado su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete.

A las 10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,42 %, hasta los 15.520,2 puntos. Las ganancias del año se reducen al 33,85 %.

Durante la hora de sesión, el IBEX ha llegado a superar los 15.600 puntos, pero ahora pone en riesgo los 15.500.

El euro baja y se cambia a 1,166 dólares, mientras que todas las bolsas europeas descienden, encabezadas por París, que se deja el 1,5 %.

Milán baja el 0,45 %, Fráncfort el 0,24 % y Londres el 0,13 %

Dentro del IBEX 35, BBVA es el valor que más cae, el 1,67 %; seguido de Grifols, el 1,64 %; Sabadell, el 1,62 %; y Unicaja, el 1,46 %.

Santander también cede el 1,01 % e Iberdrola el 0,06 %, mientras que Telefónica sube el 0,6 % y Repsol el 0,63 %.

Solaria destaca dentro del indicador con un avance del 4,24 %. EFE

(foto)(vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El cura de Algeciras que vio al presunto yihadista atacar al sacristán asesinado: "Era como un espectro, tranquilo"

El cura de Algeciras que

El Supremo rechaza que la Miss Asturias vinculada a Ábalos acuse como víctima en el 'caso Koldo'

El Supremo rechaza que la

La Formación Mirlo sustituirá a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de octubre con el nuevo avión Pilatus PC-21

La Formación Mirlo sustituirá a

El Nikkei cierra con nuevo récord tras superar brevemente la barrera de los 48.100 puntos

Infobae

Fedea pide cambios "inmediatos" en la reforma de pensiones ante el aumento del gasto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid determina

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria