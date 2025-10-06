La Bolsa española, tras una apertura volátil, cae el 0,42 % y pone en riesgo los 15.500

Madrid, 6 oct (EFECOM).- La Bolsa española, tras una apertura volátil, opta por la tendencia negativa, baja el 0,42 % y pone en riesgo los 15.500 puntos, después de que el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, haya presentado su dimisión al presidente, Emmanuel Macron, pocas horas después del anuncio de su gabinete.

A las 10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,42 %, hasta los 15.520,2 puntos. Las ganancias del año se reducen al 33,85 %.

Durante la hora de sesión, el IBEX ha llegado a superar los 15.600 puntos, pero ahora pone en riesgo los 15.500.

El euro baja y se cambia a 1,166 dólares, mientras que todas las bolsas europeas descienden, encabezadas por París, que se deja el 1,5 %.

Milán baja el 0,45 %, Fráncfort el 0,24 % y Londres el 0,13 %

Dentro del IBEX 35, BBVA es el valor que más cae, el 1,67 %; seguido de Grifols, el 1,64 %; Sabadell, el 1,62 %; y Unicaja, el 1,46 %.

Santander también cede el 1,01 % e Iberdrola el 0,06 %, mientras que Telefónica sube el 0,6 % y Repsol el 0,63 %.

Solaria destaca dentro del indicador con un avance del 4,24 %. EFE

(foto)(vídeo)