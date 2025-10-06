Espana agencias

Junts incluye en la ley de movilidad que ciudades medias tengan subvenciones al transporte

Por Newsroom Infobae

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El grupo de Junts per Catalunya en el Congreso ha pactado una enmienda al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para conseguir que algunas ciudades medias que no cumplían los requisitos para recibir subvenciones del Estado al transporte público sean también beneficiarias.

El proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que se votará este miércoles en el pleno, establece varias condiciones para que los municipios accedan a estas subvenciones, entre ellas tener más de 20.000 habitantes empadronados y 36.000 unidades urbanas censadas, cantidad que Junts ha rebajado a 27.000 con su enmienda.

Según señala en un comunicado, un total de 19 municipios catalanes "con importantes necesidades de transporte" podrán beneficiarse del fondo estatal de financiación, gracias a la rebaja de este umbral, entre ellos Vic, Olot, Igualada, Vila-Seca y Figueres. EFE

