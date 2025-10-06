Felipe González lamenta no poder estar en la despedida de su "amigo" Fernández Vara por una lesión física

El expresidente del Gobierno Felipe González, ha emitido un comunicado en el que lamenta no poder estar en el funeral del expresidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que está teniendo lugar esta mañana en Olivenza, su pueblo natal.
"Lamento no poder estar en la despedida de un amigo", afirma Felipe González, quien explica que así es como siente la pérdida de su compañero de partido: "un amigo con el que compartí innumerables vivencias".
El expresidente del Gobierno ha explicado que "una lesión física" no le ha permitido asistir a la despedida de Fernández Vara como le hubiera gustado. "Ya comuniqué mi pesar a su familia, que del mismo modo quiero extender al resto de amigos", ha concluido.
