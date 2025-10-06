Escotet dice que no hay motivos para que Abanca salga a cotizar a bolsa en estos momentos

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, ha dicho este lunes que no tienen motivos para que el banco salga a cotizar a bolsa en estos momentos y no lo harán "al menos que se presente una oportunidad muy interesante".

Escotet, durante su participación en el XVI Encuentro Financiero de Expansión, ha reconocido que la composición accionarial de Abanca (en la que Juan Carlos Escotet tiene más de un 40 % y Escotet Family Office también más de un 40 %) es "atípica" dentro de los 120 significativos de Europa.

Ha señalado que hace unos años no era oportuno que Abanca saliera a bolsa por los precios, que hacía que no tuviera sentido que saliera al mercado, pero hoy los bancos cotizan con prima y es un momento atractivo para hacerlo.

No obstante, ha explicado que, dados los niveles de rentabilidad alcanzados por Abanca, la única forma de justificar una salida a bolsa es que pueda suponer una operación para facilitar un proceso de integración, por lo que en este momento no ven motivos para salir a cotizar.

Ha señalado que el bloque de control de Abanca es muy estable y está satisfecho por los resultados, con lo que el banco no saldrá a bolsa a menos que se presente una oportunidad muy interesante.

Por otro lado, ha manifestado que el objetivo de Abanca es continuar con su estrategia de diversificación y consolidarse en los mercados en que tiene presencia.

Ha recordado que Abanca, nacida a partir de las cajas gallegas, empezó con una fuerte presencia en el noroeste de España, pero hoy esa zona supone el 40 %, otro 40 % el resto de España y un 20 % Portugal, donde adquirió EuroBic.

Escotet ha dicho que en noviembre estará la integración tecnológica de EuroBic y Abanca, lo que permitirá a esta última hacer una apuesta con mayor escala en el mercado portugués y le permitirá sumar 300.000 clientes y un volumen de negocio de más de 20.000 millones.

Además, ha dicho que la integración de las redes de Abanca y EuroBic fortalecerá el modelo de negocio de Abanca y que la de la plataforma tecnológica traerá importantes sinergias y una mejora en la prestación de servicios al cliente.

Respecto a los problemas del sector bancario, ha dicho que el principal es la hiperregulación y ha señalado que el exceso de regulación en Europa en la última década ha hecho que su productividad en la última década sea un 70 % inferior a la de Estados Unidos.

Ha afirmado que ésto no es sólo un problema únicamente de los bancos y, respecto al proceso de simplificación normativa que anunció la Comisión Europea (CE), ha señalado que transcurridos unos meses de que lo hiciera ya no se habla de simplificación, sino de modernización.

Escotet ha dicho que eso le hace ser poco optimista y, aunque espera que haya algún avance, no cree que sea suficiente para recuperar la competitividad perdida. EFECOM