El Santander cree que Europa tiene que "liberar" a la banca para que apoyar a la economía

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El vicepresidente del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha considerado este lunes que Europa tiene que pensar en aliviar la regulación financiera y "liberar" a la banca de algunas exigencias que le hacen acumular capital y le restan capacidad de conceder crédito y apoyar al crecimiento de la economía.

Durante su participación en el XVI Encuentro Financiero de Expansión y KPMG, el ex consejero delegado del Santander ha lamentado que Europa siga sin una unión bancaria y un fondo de garantía de depósitos único, que impide que haya fusiones paneuropeas y los bancos ganen escala.

Sin embargo, confía en que el futuro esto vaya avanzando y espera que antes la regulación financiera, al menos las exigencias de los últimos años de la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo y que han costado hasta 4 billones de euros al sector, se reduzcan y simplifiquen.

Álvarez explicó que esos mayores requisitos de capital se aprobaron en un contexto de crisis en el que la prioridad era conseguir la estabilidad financiera, pero ahora la situación es distinta y Europa necesita más crecimiento y ganar competitividad y para ello se requiere más inversión.

Al margen de esta cuestión, el vicepresidente del Banco Santander se ha referido al problema de acceso de la vivienda en España y sostiene que la clave pasa por aumentar la oferta, aunque ello lleve tiempo, y pone el foco en el acceso del suelo porque si se da acceso a él, piensa que se podrá acelerar la promoción de viviendas y no habría problemas para conseguir financiación.

El consumidor, en su opinión, está en buenas condiciones para acceder al crédito, porque el endeudamiento ha caído a la mitad desde los picos del pasado, si bien no ignora que el "problema" puede ser para algunos el pago inicial de la hipoteca, que suele ser un 30 % incluyendo gastos e impuestos.

Para esos casos, ha recordado, el Banco Santander propuso desde hace años fórmulas como los avales públicos para los jóvenes. EFECOM

