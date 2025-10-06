Espana agencias

El Principado trabaja en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto vía decreto

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha asegurado este lunes que el Ejecutivo ya está trabajando en la elaboración del registro de sanitarios objetores del aborto. Se aprobará a través de un decreto "a la mayor brevedad".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha asegurado que el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) empezó en 2024 --cuando se aprobó la obligación de crear el registro-- a dictar instrucciones en todas las áreas sanitarias para elaborar el registro.

Mientras, ha llamado a la "tranquilidad" porque "el derecho está garantizado" con un sistema "accesible" que garantiza también la confidencialidad.

El consejero ha hecho estas declaraciones después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviara un requerimiento formal a los presidentes de Asturias, Aragón, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

En Asturias, ha asegurado Peláez, "el derecho al aborto está absolutamente garantizado". Así, ha indicado que existe un protocolo desde 2010 con clínicas concertadas para garantizar la "accesibilidad y confidencialidad" del aborto antes de las 14 semanas. A partir de ese hito, los abortos se realizan en hospitales públicos "con total garantía".

