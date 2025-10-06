El PP obvia el crecimiento de Vox en las encuestas y se centra en atacar a Sánchez: Es "una máquina" de perder votantes

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha obviado este lunes el crecimiento de Vox que recogen varias encuestas --por encima de los 50 escaños frente a los 33 actuales-- y ha centrado su línea de ataque en el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien, a su entender, es una "máquina" de perder votantes. De hecho, ha resaltado que ningún sondeo le permitiría en este momento "volver a gobernar".

"Lo que está claro es que él (Sánchez), con todos sus socios, cada día suma menos diputados. Es una máquina de hacer que sus votantes dejen de votarle y muchos de sus votantes estén pensando en votar al Partido Popular", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo.

Así se ha pronunciado al ser preguntada expresamente si al PP le preocupa el ascenso de Vox que recogen las encuestas, dado que todas ellas coinciden en que supera el 15% de los votos y el medio centenar de escaños. En las generales de julio de 2023 la formación de Santiago Abascal obtuvo el 12,38% de los votos y 33 escaños.

Gamarra ha afirmado que "la verdad es que una encuesta tras otra lo que deja claro es que la primera fuerza política es el Partido Popular". "Un PP que desde el año 2022, con la llegada de Alberto Núñez Feijóo ha pasado de 89 diputados a 137 y en estos momentos, dependiendo de las encuestas, está en torno a los 150", ha enfatizado.

"NINGUNA ENCUESTA LE PERMITIRÍA VOLVER A GOBERNAR"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP ha subrayado que "en estos momentos ninguna encuesta permitiría a Pedro Sánchez volver a gobernar España". "Ni intentando buscar aliados de ningún tipo ya", ha exclamado.

Por eso, ha dicho que el PP de Feijóo va a seguir trabajando "para ofrecerle a España y a los españoles la alternativa que merecen" y "poder cerrar la etapa del sanchismo y abrir una etapa de esperanza", con un Gobierno "que se preocupe de los problemas de los españoles".

Gamarra ha lamentado que últimamente comiencen los lunes "hablando de la agenda judicial" sobre los "distintos casos de corrupción que afectan a Pedro Sánchez", sin poder "hablar de los problemas de los españoles".

"ESPAÑA LO QUE NECESITA ES UN CAMBIO"

"Pedro Sánchez no tiene ni unos Presupuestos Generales del Estado, ni una mayoría parlamentaria para poder aprobar leyes. No tiene ni tan siquiera unidad dentro de su Gobierno", ha proclamado, para añadir que España lo que necesita "es cambio".

En este punto, la dirigente del PP ha asegurado que, dado que Sánchez "se creerá las encuestas" del CIS, lo que debería hacer es convocar elecciones ya para que los españoles puedan hablar en las urnas.