El PP inicia otro conflicto entre Senado y Congreso por la ley de navegación aérea

Por Newsroom Infobae

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El PP ha registrado en el Senado un requerimiento al Congreso y al Gobierno para que rectifiquen el rechazo de la Mesa de la Cámara Baja a una enmienda que introdujo la Cámara Alta a la reforma de la ley de navegación aérea aprobada el mes pasado, porque tendría que haberse llevado al Pleno.

El PP del Senado ha informado este lunes en un comunicado de que la aprobación de este requerimiento se llevará a la sesión plenaria de esta semana para su aprobación.

A partir de ahí, correrá el mes de plazo previo a la presentación de un conflicto de atribuciones en el Tribunal Constitucional, ante el que ya hay otros presentados esta legislatura, entre ellos uno similar a este, por el rechazo de la Mesa del Congreso a unas enmiendas del Senado a la ley de prevención del desperdicio alimentario.

La última reforma de la ley de navegación aérea fue aprobada definitivamente por el Pleno del Congreso el 17 de septiembre de 2024, incluyendo varias enmiendas que había aprobado el pleno del Senado una semana antes, excepto dos.

Una de esas enmiendas fue rechazada por el pleno del Congreso, pero otra de ellas no llegó a ser votada en el hemiciclo, porque la Mesa de la Cámara Baja la había retirado el día anterior.

Esa enmienda buscaba elevar a 1.200 millones de euros la subvención que las aerolíneas reciben para aplicar descuentos del 75 % a los billetes de avión de los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

El PP hace el requerimiento también al Gobierno porque la reforma se trataba de un proyecto de ley y porque su portavoz, Alicia García, entiende que ha sido "el Gobierno con la complicidad de la mayoría de la Mesa" el que "mutila" el texto.

Ha supuesto, según ha añadido, "un nuevo bloqueo y ataque caciquil a la competencia legislativa del Senado". EFECOM

