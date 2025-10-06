Espana agencias

El Nikkei cierra con nuevo récord tras superar brevemente la barrera de los 48.100 puntos

Tokio, 6 oct (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, se disparó un 4,75 % este lunes y cerró en un nuevo nivel récord, tras superar brevemente a lo largo del día la barrera de los 48.100 puntos, impulsado por la victoria en las primarias del partido gobernante de Japón de la conservadora Sanae Takaichi.

El Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, avanzó 2.175,26 puntos, hasta los 47.944,76 enteros al cierre, aunque a lo largo del día llego a alcanzar brevemente los 48.150,04 puntos.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumó un 3,1 % ó 96,89 puntos, hasta situarse en las 3.226,06 unidades, otro cierre de récord para el índice.

Ya desde primera hora de la mañana, la Bolsa de Tokio registró grandes avances espoleada por el optimismo de los inversores ante la victoria en las primarias del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, heredera espiritual del ex primer ministro Shinzo Abe y favorable a bajar impuestos y aumentar el gasto para impulsar la economía.

Además, la depreciación del yen frente al dólar, ya en el terreno de los 150, contribuyó a las ganancias de empresas como Toyota, que cerró con un avance del 4,75 %.

Entre las grandes beneficiadas hay empresas de defensa y energía, como Mitsubishi Heavy Industries (11,17 %) o Fujitsu (9 %), reflejando el interés de Takaichi por invertir en seguridad y tecnologías como la fusión nuclear.

En la sección principal, 1.469 empresas, el 90 % del total, subieron, frente a 119 que bajaron, mientras que 28 cerraron sin cambios.

Solo las empresas relacionadas con la demanda interna, como las minoristas Nitori (-1,25 %) y Muji (-0,54 %), cayeron, afectadas por la depreciación del yen.

El volumen de negociación de la jornada ascendió a 7,9 billones de yenes (unos 45.000 millones de euros).

