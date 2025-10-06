El Hang Seng retrocede un 0,67 % en una mala jornada de las tecnológicas

Pekín, 6 oct (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, cerró hoy con una caída del 0,67 %, en una jornada marcada por los descensos en tecnológicas y consumo.

El selectivo perdió 183,15 puntos, hasta situarse en los 26.957,77, mientras que el índice que mide el comportamiento de las compañías de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, retrocedió un 0,88 %.

Los mayores incrementos correspondieron a la minera Zijin Mining (2,52 %), la aseguradora AIA (1,28 %) y la empresa logística ZTO Express (0,95 %).

Entre los descensos más acusados figuraron la automotriz Li Auto (-3,31 %), la operadora de casinos Galaxy Entertainment (-2,99 %) y la tecnológica Techtronic Industries (-2,89 %).

El volumen de negocio de la sesión alcanzó los 121.260 millones de dólares de Hong Kong (15.493 millones de dólares, 14.050 millones de euros). EFECOM